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Siyaset CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde işçiye kazık!
Siyaset

CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde işçiye kazık!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin sorumluluğundaki belediyelerdeki hiçbir işçinin mağdur edilmeyeceğine dair namus sözü ve garanti verirken, Bakırköy Belediye’sindeki birçok işçinin sigorta primlerinin bile ödenmediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 09:38:00 -
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde işçiye kazık!

HABER MERKEZİ

CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kamu alanlarını yandaşlara peşkeş çektiğini ve 3 aydır grev yapan işçilerin sigorta ve SGK primi ödenmediği için elde ettiği kârı zam olarak kendisine biat eden işçilere vereceğini iddia eden bir grup, CHP’nin yayın organı Halk TV önünde eylem yaptı. Bir programa katılmak için TV binasına gelen Kılıçdaroğlu’nu kanala girişte karşılayan grup, “Kerimoğlu’nu istemiyoruz”, “Kerimoğlu istifa’’ sloganları atarak, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’ndan duydukları memnuniyetsizliği haykırdı. Öfkeliği kalabalığın arasında kalan Kılıçdaroğlu, korumaları tarafından apar topar Halk TV binasına çıkarılırken, öfkeli kalabalık, seslerinin duyulmaması için camlarını kapayan Halk TV’ye de, “Halkın kanalı, bak biz halkız. Bizim haberimizi yapsana” diye seslendi.

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