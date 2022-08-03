CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehir hastanesine destek yerine köstek!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bütçesinin olmadığını iddia ederek, İstanbul Başakşehir'deki Çam ve Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yolları tamamlamıştı. Benzer bir durum da Aydın'da yaşanıyor. 1400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ederken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hastane yolları ve altyapısı ile ilgili hiçbir çalışma yapmadığı ortaya çıktı. 2023'te hizmete açılması planlanan şehir hastanesi ile ilgili altyapı ve yol çalışmalarının inşaat bitirilmeden tamamlanması gerekiyor.

700 dönüm daha istiyor

Şevketiye Mahallesi'nde 140 bin metrekare alanda yapım çalışmaları süren Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 700 dönüm tarım arazisinin daha eklenerek toplam 1700 dönüme çıkartılmasını istediği iddia edildi. Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Şehir hastanesi yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira maliyetli ve 1400 yatak kapasiteli. 4 bin sağlık çalışanı ile hizmet verecek. Aydın Şehir Hastanesi günde 20 bin insana şifa olacak. Kuşkusuz gönlünde insan sevgisi olan herkes için böyle bir hastanenin Aydın'ımıza kazandırılması büyük bir öneme sahip" dedi.

Rant peşinde

Hastanenin altyapı çalışmalarının Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlanması gerektiğini vurgulayan Savaş, "Ancak son günlerde ortaya çıkan gelişmeler bizleri kaygılandırıyor. Milletimize hizmet yerine rant hırsıyla hareket eden bir zihniyet var. Üstelik bu rant, Aydın'ımızın en verimli tarım arazileri üzerinden sağlanmak isteniyor" diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı hizmetleri için bin dönüm arazi tahsis ettiğini hatırlatan Savaş, "Ancak Özlem Çerçioğlu, tahsis edilen bin dönüm arazinin yeterli olmadığı iddiasıyla, ilave 700 dönüm daha birinci sınıf tarım arazisinin tahsis edilmesini istedi. Projeyle hiçbir ilgisi olmadığı halde bu anlamsız talepkârlık sonucunda istediği tarım arazilerini alamayan Büyükşehir Belediye Başkanı, altyapı çalışmalarını başlatmadı" dedi.

Ailenizin arazisi mi var

Savaş, "Sayın Başkan; ısrarla istediğiniz birinci sınıf tarım arazilerinin çevresinde, ailenize veya bağlı şirketlerine ait kaç dönüm arazi var? Israrla istediğiniz ilave 700 dönüm tarım arazisi, daha önce vaat ettiğiniz Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nın yapılacağı araziyi nasıl etkileyecek? Birilerinin haksız zenginleşmesini sağlamak uğruna hastanenin faaliyete geçmesini engellemeyi göze alırken vicdanınız rahat mı?" dedi.

Tek işleri engel olmak

Çiftçi Rıza Arslan (69) ise "Aydın'ın 600'e yakın köyü var. Bu hastaneden tüm Aydınlılar faydalanacak. Başkan Çerçioğlu rant peşinde koşuyor. Bunların tek işleri her şeye engel olmak" diye tepki gösterdi.

Hizmetin siyaseti yapılmaz

Emekli Nasuh Abalı (64): Hizmetin siyaseti yapılmaz. Hükümet oraya bir yatırım yapıyorsa, yerel yönetim de yolları ve altyapıyı yapması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı olayın aynısı yaşanıyor.