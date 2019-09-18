CHP’li Atıcı’dan Kandil sözcülüğüne devam

Oğuzhan Gültekin Ankara

Gezi Parkı eylemlerinde, üç-beş ağaç için ortalığı savaş alanına çeviren sözde çevrecileri savunan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ’cü teröristlerin temizlenmesi için ilan edilen ‘OHAL’ süresi sonlanana kadar sakallarını kesmeyeceğini ilan ederek hükümeti protesto eden, PKK’ya terör örgütü diyemeyen ve “HDP’ye kötü gözle bakmıyoruz” diye açıklama yapan CHP’li Aytuğ Atıcı bir skandala daha imza attı. Atıcı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde zorla dağa kaçırılan çocuklarını alabilmek için günlerdir oturma eylemi yapan annelerin, devletten ümidini kestiği için orada olduklarını, eylem yapan annelerin HDP’den medet umdukları için kapılarında oturduğunu iddia etti.

“Aytuğ Atıcı HDP’nin değirmenine su taşıyor” diyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Terör 36 senedir var. Bu terörü Aytuğ Atıcı gibi zihniyetler bu hale getirdi. Eğer teröre bu şekilde destek vermiş olmasalardı annelerimiz bugün orada olmayacaktı. Kendisi gibi, CHP zihniyeti gibi teröre destek verenler bu ülkeyi bu hale getirdiler. Böyle bir kişiden ancak böyle bir yorum beklenir. Çok rahatsızlarsa Kandil’e gidebilirler. Bu zihniyet devam ettiği sürece bu ülkeyi karıştırmaya, bu ülkenin aleyhinde olmaya devam edecekler belliki” şeklinde konuştu.