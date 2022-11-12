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Gündem CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne büyük şok! İşte şimdi hapı yuttular
Gündem

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne büyük şok! İşte şimdi hapı yuttular

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön’ün rüşvet aldığı iddiası ile ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 08:23:00 -
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne büyük şok! İşte şimdi hapı yuttular

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön’ün rüşvet aldığı iddiası ile ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı’nca, Ataşehir Belediyesi’nde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma nedeniyle eski Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.

Ne olmuştu?

Ataşehir Belediyesi, önceki gün yaptığı açıklamada, bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatıldığını ve görevine son verildiğini açıklamıştı.

Belediyenin başvurusu üzerine, konu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.

 

 

 

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