CHP'li Antmen: "İktidar halkın vergilerini alıyor ama halka hesap vermiyor"

TBMM (AA) - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "İktidar halkın vergilerini alıyor ama halka hesap vermiyor." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin başladığına işaret ederek, "Bütçe demek; halktan alınacak vergilerin hesabını vermek demektir. Halka hesap vereceksiniz. Bu para halkın parası." ifadesini kullandı.

Bunun aynı zamanda demokrasinin de gereği olduğunu dile getiren Antmen, "İktidar halkın vergilerini alıyor ama halka hesap vermiyor." diye konuştu.

Yakın bir zamanda İzmir'de deprem yaşandığını anımsatan Antmen, geçmiş yıllarda yaşanan depremlerin ardından çeşitli ek vergilerin getirildiğini, 2004 yılında bazı "deprem vergilerinin" kaldırıldığını ancak AK Parti iktidarı tarafından Özel İletişim Vergisi'nin ise kalıcı hale getirildiğini söyledi. Antmen, "Yoksul halktan aldığınız 35 milyar dolar deprem vergisi nerede?" diye sordu.



