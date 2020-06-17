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Siyaset

CHP'li anket şirketi böyle gazladı! İmamoğlu'nun Erdoğan'a karşı oy oranı bakın kaçmış

“Referandum döneminde 'evet' çıkarsa, şirketi kapatıp gideceğiz diyen” CHP yandaşı Avrasya Araştırma Şirketi yaptığı son masabaşı anket sonuçlarını açıkladı. Yaptığı her ankette CHP'lileri gazlamayı ihmal etmeyen şirket, yine şaşırtmayarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu'nun ikinci tura kalması durumunda İmamoğlu'nun Erdoğan'ın 5,5 puan önünde olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:35:00 -
CHP'li anket şirketi böyle gazladı! İmamoğlu'nun Erdoğan'a karşı oy oranı bakın kaçmış

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Avrasya Araştırma Şirketi sözde anketler manipülasyon üretmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oy oranını her sözde anketinde düşük göstermeye çalışan anket şirketi, yine aynı çabaya girerek yaptığını iddia ettiği anket sonuçlarını açıkladı.

İmamoğlu'nu Erdoğan'ın önüne geçirdiler

CHP yandaşı Kemal Özkiraz'a bağlı Avrasya Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan son masabaşı ankette Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sonuçlar paylaşıldı. İmamoğlu'nu gazlayan anket şirketi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu'nun ikinci tura kalması durumunda İmamoğlu'nun Erdoğan'ın 5,5 puan önünde olduğunu iddia etti.

Yavaş'ı da gazladı

Masabaşı ankette CHP'li bir diğer isim olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da gazlamayı ihmal etmeyen şirket, Mansur Yavaş'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başa baş gittiğini söyledi.

Referandumda çakılmıştı

Şirket 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılan halk oylamasında ise duvara toslamıştı. Referandumda hayır çıkacağını iddia eden Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz sandıktan ‘evet’ çıkması halinde şirketi kapatacaklarını söylemişti. Referandumda 'Evet' çıkmasına rağmen şirket hala manipülasyonlarına devam etmeyi sürdürüyor.

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