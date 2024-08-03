CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal fatura uygulaması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu yeni fatura düzenleme yöntemiyle gündeme geldi. Belediyenin son zamanlarda başlattığı uygulamada, vatandaşlardan fatura fotoğraflarını çekerek WhatsApp üzerinden göndermeleri isteniyor. Bu yöntem, vatandaşlar tarafından skandal olarak nitelendirildi.

Yeni uygulama kapsamında, vatandaşlar kendilerine gelen faturaları fotoğraflayıp, bu fotoğrafları belediyenin belirlediği WhatsApp numarasına iletmek zorunda kalıyorlar. Bu durum, bazı kullanıcılar tarafından gizlilik ve güvenlik endişelerine yol açtı. Ayrıca, fatura fotoğraflarının nasıl işleneceği ve hangi güvenlik önlemlerinin alınacağı konusunda belirsizlikler bulunuyor.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamanın amacını vatandaşların fatura işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlamak olarak açıkladı. Ancak, uygulamanın getirdiği bu yenilik, çeşitli eleştirilerle karşılandı. Vatandaşlar, fatura bilgilerini bu şekilde paylaşmanın riskli olduğunu ve daha güvenli alternatiflerin sunulmasını talep ediyorlar.

''KÖYLERDEKİ SUDA HAKKIMIZ YOK'' DEMİŞTİ, FATURAYI VATANDAŞA KESTİRDİ

Mansur Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoru ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" demişti. Yavaş, seçimlerden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek" iddiasında bulunmuştu. Hatta köylerde yaşayan vatandaşlar için şu vaatleri sıralamıştı;

"ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz."

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"Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim."

"Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın."

Ancak gelinen noktada fahiş su fiyatlarının yanında bir çok köy suya ulaşım noktasında büyük sıkıntılar çekmekte. Sayaç okumada yaşanan problemler ise tuz biber olmuş durumda.