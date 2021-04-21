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Gündem CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Umarım Erdoğan'ın da sonu...
Gündem

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Umarım Erdoğan'ın da sonu...

104 emekli amiralin darbe bildirisine sahip çıkan CHP'nin milletvekili Engin Altay, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdid etti. Merhun Adnan Menderes'i örnek gösteren Altay, "Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderese" diyerek bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 02:58:00 - 2021-04-21 03:02:26

Hükümeti ve demokrasiyi hedef alan amirallerin darbe imalı bildirisi ardından şimdi de CHP'den çok tepki çekecek bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay KRT televizyonunda katıldığı canlı yayında adeta CHP'nin darbe zihniyetini dışa vuran bir açıklama yaptı.

"Umarım Erdoğan da sonu benzemesin"

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in tek parti zihniyetinin dine karşı uyguladığı politikaları değiştirerek demokratik adımlar atmasını taviz olarak değerlendiren Altay, tepki çekecek bir benzetme yaptı. Altay'ın canlı yayında kullandığı ifadeler şöyle:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin, benzemesin."

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