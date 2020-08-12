CHP'li Ali Öztunç'tan İzmir'de yapımı planlanan go-kart pistiyle ilgili açıklama:

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İzmir'de yapımı tartışmalara neden olan go-kart pistine ilişkin, "Bizler yatırıma karşı değiliz. Bu yatırımın yapılacağı yer burası değil, yanlış yerdir doğru yer seçilsin her beraber destek olalım." dedi.

Güzelbahçe'nin Yelki Mahallesi'ne yapılmak istenen go-kart pisti alanında inceleme yapan Öztunç, Belediye Başkanı Mustafa İnce'den yapılmak istenen projeyle ilgili bilgi aldı.

Öztunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin ağaçlarının bulunduğu alana go-kart pisti yapılmasına Güzelbahçe halkı ve CHP olarak karşı çıktıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanlış bir karar verdiğini iddia eden Öztunç, şöyle konuştu:

"Yargı süreci sürmektedir. Bilirkişi raporu vardır. 5. İdare Mahkemesine verilen raporda buranın sit alanı ve tarım arazisi olduğu, burada böyle bir çalışmanın yapılması durumunda tarım arazisinin ve sit alanının olumsuz etkileneceği yazılmıştır. Mahkeme yürütme kararı verecek mi? 'Evet verecek.' Mahkemenin yürütme kararı vermeden önce adli tatil bitmeden önce birileri uyanıklık yapıyorlar. Aman biz buraya bu betonu dökelim derdine düşmüşler. Ama o betonu buraya dökemeyecekler."

Öztunç, Güzelbahçe'yi kimsenin çirkin bahçe yapamayacağını halkın buna izin vermeyeceğini aktardı.



Konuyla ilgili valilikle görüşmelerin yapıldığını gerekirse burada CHP olarak nöbet tutacaklarını belirten Öztunç,”Hiçbirimizin sermaye düşmanlığı yok. Bizler yatırıma karşı değiliz yatırım yapılabilir. Otobanın kenarı bomboş git orada yap. Çok daha uygun yerler var. Bu yatırımın yapılacağı yer burası değil yanlış yerdir. Doğru yer seçilsin her beraber destek olalım." şeklinde konuştu.

Öztunç'un ziyaretine CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanları ve partili vatandaşlar katıldı.











