CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler
CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Remzi Albayrak yönetimindeki İstanbul İtfaiyesi, Akit Medya Grubu'nun 11 katlı binasındaki yangını seyrederken, bu sefer gecekondu yangınını söndürmeyi başardı.
Akit Medya Grubu'nun Küçükçekmece'deki merkez binasında çıkan yangına zamanında başarılı müdahalede bulunmayan İstanbul İtfaiyesi büyük bir başarıya imza attı.
Arnavutköy’de boş bir gecekonduda yangın çıktı.
CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Remzi Albayrak yönetimindeki İstanbul İtfaiyesi, içi boş tek göz gecekonduya başarılı bir müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
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