  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte Twitter'ın yeni özellikleri! Elon Musk duyurdu

Bakan Nureddin Nebati, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Yarın büyük bir müjde vereceğiz

Polonya Başbakanı da AB'ye baş kaldırdı

Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi

Türk şirketleri resmen dünyaya açılıyor, teknolojide büyüyor! Sürpriz yatırım aracı artık gündemde olacak

ŞOK Marketler’den flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

O ülke Türkiye'yi tercih etti! Dev işbirliği

Almanya'nın 50 Puma tipi zırhlı muharebe aracına onay var! Almanya'da yeni karar çıkışı, flaş gelişme

Destici'den flaş açıklama: Herkes ittifak kurabilir ama kimse bunu yapamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye yaptıklarını bize yapmak istiyorlar
Gündem CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler
Gündem

CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler

Yeniakit Publisher
2023-05-10 23:41:00 -
CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Remzi Albayrak yönetimindeki İstanbul İtfaiyesi, Akit Medya Grubu'nun 11 katlı binasındaki yangını seyrederken, bu sefer gecekondu yangınını söndürmeyi başardı.

Akit Medya Grubu'nun Küçükçekmece'deki merkez binasında çıkan yangına zamanında başarılı müdahalede bulunmayan İstanbul İtfaiyesi büyük bir başarıya imza attı.

Arnavutköy’de boş bir gecekonduda yangın çıktı.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Remzi Albayrak yönetimindeki İstanbul İtfaiyesi, içi boş tek göz gecekonduya başarılı bir müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Belediye başkanı Akit TV’de her şeyi açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düşürüldü
Belediye başkanı Akit TV’de her şeyi açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düşürüldü

Siyaset

Belediye başkanı Akit TV’de her şeyi açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düşürüldü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!
Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!

Gündem

Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!

Akit’e destek ziyaretleri sürüyor
Akit’e destek ziyaretleri sürüyor

Medya

Akit’e destek ziyaretleri sürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23