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Aktüel CHP'li Akın: "Hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var"
Aktüel

CHP'li Akın: "Hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var"

"Deprem değil binalar öldürüyor. Ülke insanımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için acilen adım atılması gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:48:56 -
CHP'li Akın: "Hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'de hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Akın, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bir deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Yaşanan her depremin bir kez daha hızlı ve rant kaygısı gütmeyen politikalar üretilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna işaret eden Akın, "Hep dendiği gibi deprem değil binalar öldürüyor. Ülke insanımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için acilen adım atılması gerekiyor. Fay yasası önemli evet. Hızlı ve doğru adımlarla kentsel dönüşüme de ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, İçişleri Bakanlığı bünyesinde birtakım çalışmaların kamuoyu ile paylaşıldığını ama somut bir adımın atılıp TBMM'ye bir yasal düzenleme yapılması için çalışma gönderilmediğini bildirdi.

"Türkiye'de her afet sonrası bir fay yasası çıkması zaruretini değerlendiren ve hatta bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduğunu açıklayan iktidarın çalışması nerede? Meclise ne zaman gelecek?" ifadelerini kullanan Akın, Türkiye'nin bir dakika daha kaybedecek zamanı olmadığını vurguladı.

Ahmet Akın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşanan her deprem sonrası 'mış gibi' yapılıyor. Bizim hazırladığımız fay yasası ilgili komisyonda bekliyor. Meclisi deprem gibi siyaset üstü bir konuda çalıştırmak istiyoruz. İktidar bunu engelliyor. 2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedilmiş. Bir kısmı da Meclis Başkanlığı tarafından işleme dahi alınmamış. İktidarın çözüm üretemediğini yaşadığımız acı tecrübelerle görüyoruz. Somut adımlar atılması gerekiyor."

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