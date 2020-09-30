CHP'li Ağbaba'dan "Yeni Ekonomi Programı" değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İktidar daha önce açıklanan ekonomik programlarda ve kalkınma planlarında açıkça yer alan kıdem tazminatında reform söylemlerini şimdi 'esneklik' adı altında gündeme getirmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "yeni olmayan yeni ekonomi paketinde" 2023'e kadar her yıl 1,3 milyon istihdam hedefi ile işsizliği 2023'te yüzde 10,9'a düşüreceğini açıkladığını, geçen yılki 2,5 milyon istihdam hedefinin nasıl buharlaştığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadığını ifade etti.

İstihdamda esneklik ve kısmi süreli çalışma açıklamasının ilerleyen dönemde emekçilere yeni bir saldırının da başlatılacağının açık ve net bir ifadesi olduğunu öne süren Ağbaba, "Esneklik denilen şey iş güvencesinin ve kıdem tazminatının gaspıdır. İktidar emekçilere saldırı dalgasını tekrar başlatıyor. YEP'te açıklanan iş gücü piyasalarının esnekleştirilmesi ile kıdem tazminatı hedef alınıyor." ifadesine yer verdi.

İktidarın daha önce gündeme getirdiği "belirli süreli iş sözleşmesi" tartışmasının yeniden gündeme taşındığını belirten Ağbaba, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son günlerde dile getirdiği "yeni istihdam sürüm paketi" ile kıdem tazminatına yönelik yeni saldırıların planlandığını iddia etti. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Belirli süreli iş sözleşmesi ile özellikle 25 yaş altı genç çalışanlar ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edilmesini sağlayarak bu şekilde çalışanların kıdem hakkını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Mevcut 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesinin, yalnızca belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışan işçiler için geçerli olduğunu düşündüğümüzde bu yaş grubu çalışanların hem kıdem hakkı hem de iş güvencesi ortadan kaldırılacaktır. İktidar, daha önce açıklanan ekonomik programlarda ve kalkınma planlarında açıkça yer alan kıdem tazminatında reform söylemlerini şimdi 'esneklik' adı altında gündeme getirmeye çalışmaktadır. Kıdem tazminatını budamayı kafasına koymuş olan iktidar şimdi bu gibi planlarla kıdem hakkını parça parça ortadan kaldırmayı hedeflemektedir."

Bu program kapsamında hedeflenen esnek istihdam projesinin, ilerleyen dönemlerde yaygınlaşmasıyla hangi yaşta olursa olsun tüm emekçilerin iş güvencesinin elinden alınmasına, emeğinin de gasp edilmesine sebep olacağını öne süren Ağbaba, "Emekçilere müjde olarak sunulan şey, hem kölelik koşullarında güvencesiz bir çalışma yaşamı hem de açlıktır. Esneklik adı altında emekçiye kurulan tuzak 84 yıllık kıdem hakkını ortadan kaldırmaktır." görüşünü savundu.

