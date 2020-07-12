  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP'li Ağbaba'dan "memur maaşı" değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:44:45 -
CHP'li Ağbaba'dan "memur maaşı" değerlendirmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AB ülkelerinde çalışan en düşük ücret alan bir memurun ücreti, ülkemizde çalışan ve en düşük maaş alan bir memurun ücretinin 4,7 katıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, TÜİK 6 aylık enflasyon oranını yüzde 5,75 olarak açıkladığını ancak memur maaşlarına temmuz ayı itibarıyla yapılan zam oranının enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 4, toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,75 oranında zam farkı verildiğini belirtti.

Yoksulluk sınırının 8 bin TL'yi aştığı Türkiye'de, en düşük memur maaşının 4 bin 230 TL civarına yükseldiğini ifade eden Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

"AB ülkeleri genelinde çalışan en düşük ortalama memur maaşı 2 bin 600 avro civarındadır. Yani TL karşılığında AB üyesi bir ülkede çalışan en düşük unvanlı bir memurun aldığı ücret 20 bin 20 TL'ye denk gelmektedir. Türkiye'de en düşük memur maaşı (evli, eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası çocuk yardımı alan) temmuz ayında gelen yüzde 5,75 zam oranıyla 4 bin 230 TL civarına yükselmiştir. AB ülkelerinde çalışan en düşük ücret alan bir memurun ücreti, ülkemizde çalışan ve en düşük maaş alan bir memurun ücretinin 4,7 katıdır. AB birliğinin üç önemli ekonomisine sahip olan Almanya, Fransa ve Hollanda'da öğretmen ve hemşire maaşları oldukça yüksek seviyede seyretmektedir. Öte yandan bu ülkelerde kamu çalışanları ve asgari ücretle çalışanlara yönelik uygulanan vergilendirme, tekrardan ülke çalışanlarına eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamalarda kamu hizmeti olarak geri döndüğü gözlemlenmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı