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Gündem CHP’li Afyonkarahisar’da haraç ve şantaj rezaleti patlak verdi! Belediyeye 'Köksal'mışlar
Gündem

CHP’li Afyonkarahisar’da haraç ve şantaj rezaleti patlak verdi! Belediyeye 'Köksal'mışlar

Yeniakit Publisher
2024-09-19 12:53:00 - 2024-09-19 13:23:46
CHP’li Afyonkarahisar’da haraç ve şantaj rezaleti patlak verdi! Belediyeye 'Köksal'mışlar

Göreve gelir gelmez “böcek” yalanıyla makam odasını tadilata sokan CHP’li Burcu Köksal yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi’nde resmen lağım patladı. Akit’in ele geçirdiği belgeler, CHP’li Başkan Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal’ın belediyeyi haraç kesme merkezi haline getirdiği ve buna engel olan parti yöneticilerinin ise tehdit ve şantajla susturulduğu gerçeğini ortaya koydu.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Göreve gelir gelmez “böcek” yalanıyla makam odasını tadilata sokan, muhacirlerden 10 kat fazla nikâh ücreti talep eden ve son olarak 30 Ağustos törenlerinde kendi belediyesinin temin ettiği plastik sandalye üzerinden kriz çıkaran CHP’li Burcu Köksal yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi’nde resmen lağım patladı. Akit’in ele geçirdiği belgelere göre, CHP’li Başkan Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal’ın belediyeyi haraç kesme merkezi haline getirdiği ve buna engel olan parti yöneticilerinin ise tehdit ve şantajla susturulduğu ortaya çıktı.

CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı olan Av. Muhammed Turalı’nın şikayet dilekçesine yansıyan skandallar zincirine göre, Başkan Köksal’ın eşi Yasin Köksal’ın bir imar planında kaynaklanan uyuşmazlık nedeniyle Turalı’nın müvekkilinden milyonlarca lira talep ettiği, buna karşı çıkan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı’nın önce siyasi bahanelerle Burcu Köksal tarafından odasında azarlandığı, ardından parti teşkilatı tarafından hakkında ‘uyuşturucu’ iftirası atıldığı öğrenildi. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı’nın parti genel merkezine gönderdiği şikâyet dilekçesine ve ilde bulunan Milli Birlik Polis Merkezi Amirliği’ne verdiği ifadeye yansıyan rezaletin detayları şöyle:

Başkanın eşi para istemiş

Avukat olarak görev yapan Turalı’nın vekilliğini üstlendiği bir şirket ile CHP’li Burcu Köksal’ın başkanlığını yürüttüğü Afyonkarahisar Belediyesi arasında, imar planından kaynaklanan uyuşmazlığın 15 milyon bedelle çözülmesi kararlaştırılır. Nisan ayında yaşanan olayın ardından, belediyede ipleri ele geçiren ve filli yönetici gibi hareket eden CHP’li Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ile seçim öncesi Burcu Köksal’ın makam şoförlüğünü yapan YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan, İl Gençlik Kolları Başkanı Turalı’nın müvekkilinden fazla ücret talep eder. Anlaşmanın aksine iş adamından belediye iştirak şirketi YÜNTAŞ’ın hesabına 60 milyon TL yatırmasını isteyen Köksal’ın eşi Yasin Köksal ile Genel Müdür Kemal Doğan, paranın ödenmemesi halinde kepçeleri gönderme tehdidinde bulunur. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Turalı’nın hukuki süreçle olaya dahil olmasıyla işlem durdurulurken, husumet başlar.

Uyuşturucu iftirası

Olay sonrası Yasin Köksal’a yakınlığıyla bilinen Hikmet Kaya’nın yeğeni Sena Baki’nin ismi Ekim ayında yapılacak Gençlik Kolları kongresinde rakip aday olarak açıklanır. Ardından hem Hikmet Kaya hem de Sena Baki, CHP Afyonkarahisar Parti teşkilatı üyelerini tek tek arayarak, ellerinde mevcut İl Gençlik Kolları Başkanı Turalı’nın “uyuşturucu içtiğine dair videolar” olduğunu söyler. Burcu Köksal’ın özel kalem müdürü tarafından aranarak belediyeye davet edilen Turalı, 13.09.2024 tarihinde saat 11.00’de gerçekleşen görüşmede, makam odasına girer girmez azarlanır. İçeri girer girmez Turalı’yı ‘sen gençlere seçim döneminde çalışmayın, broşür dağıtmayın demişsin, ne haddine de benim yanımda poz vermek istiyorsun’ diyen Köksal, bir kelime dahi konuşma izni vermediği Turalı’yı makam odasından kovar.

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