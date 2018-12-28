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CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'

CHP'nin Beşiktaş belediye başkan aday adayı Fidan Aslan Eroğlu'nun, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili attığı tweet olay oldu. Eroğlu'nun daha sonra 'U' dönüşü yapması ise dikkat çekti.

28 Aralık 2018 Cuma 14:16
CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'

CHP'hin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. CHP'den Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı başvurusu yapan Fidan Aslan Eroğlu'nun, İmamoğlu ile attığı tweetler olay oldu. İnternetistanbul.com, CHP adayının adaylıktan önce ve adaylıktan sonra sergilediği 180 derecelik dönüşü ortaya çıkardı. 

CHP Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday olan Fidan Aslan Eroğlu'nun aday olmadan önce kişisel sayfasında paylaştığı bir tweet ile aday olduktan sonra paylaştığı tweetleri görenler pes demekten kendilerini alamadılar. Ekrem İmamoğlu için 'imam' ifadesini kullanan Eroğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 'vizyonsuz' ilan ettiği ortaya çıktı. 

Beylikdüzü'nde belediyecilik katliamı yaşanıyor

Fidan Aslan Eroğlu, 2016 yılında yılında yaptığı paylaşımda "Beylikdüzü'nde tam bir belediyecilik katliamı yaşanıyor. Ekrem İmam diye birini koymuşlar buraya yatıp kalkıp karadeniz diyor bunu buraya kim koyduysa ağır vizyonsuzmuş. Git kardeşim karadenizden aday ol öyleyse bize ne senin memleketinden..." ifadelerini kullanıyor.

Aday olunca 'U' dönüşü yaptı

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından ise Fidan Aslan Eroğlu'nun 'u' dönüşü de muhteşem olmuş. İmamoğlu aday gösterildiği gün, övgüler düzen Eroğlu, dünkü İmamoğlu için yapılan aday tanıtım toplantısında da aynı tavrını sürdürmüş. İşte o paylaşımları...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:16
  1. Beylikdüzü
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Beşiktaş
  4. CHP
  5. İstanbul
  6. Fidan Aslan Eroğlu

YORUM YAZ

  • Bu esnadaBu esnada7 dk önce
    Kadın hakli adamın soyismi İmamoğlu laikliğe haklı olabilir CHP geleneklerine göre ayıp be örf adetlerimiz var
  • uyan tcuyan tc20 dk önce
    chpkk mı dediniz zaten orta doğuda başımız belada birdeülkemizdemi belada olacak yani. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • alpay.salikara@gmail.com[email protected]21 dk önce
    U donusun kitabini ... yazmis
  • AbdoAbdo23 dk önce
    Tipik bir chp iki yüzlülüğü

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