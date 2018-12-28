CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'

CHP'hin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. CHP'den Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı başvurusu yapan Fidan Aslan Eroğlu'nun, İmamoğlu ile attığı tweetler olay oldu. İnternetistanbul.com, CHP adayının adaylıktan önce ve adaylıktan sonra sergilediği 180 derecelik dönüşü ortaya çıkardı.

CHP Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday olan Fidan Aslan Eroğlu'nun aday olmadan önce kişisel sayfasında paylaştığı bir tweet ile aday olduktan sonra paylaştığı tweetleri görenler pes demekten kendilerini alamadılar. Ekrem İmamoğlu için 'imam' ifadesini kullanan Eroğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 'vizyonsuz' ilan ettiği ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde belediyecilik katliamı yaşanıyor

Fidan Aslan Eroğlu, 2016 yılında yılında yaptığı paylaşımda "Beylikdüzü'nde tam bir belediyecilik katliamı yaşanıyor. Ekrem İmam diye birini koymuşlar buraya yatıp kalkıp karadeniz diyor bunu buraya kim koyduysa ağır vizyonsuzmuş. Git kardeşim karadenizden aday ol öyleyse bize ne senin memleketinden..." ifadelerini kullanıyor.

Aday olunca 'U' dönüşü yaptı

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından ise Fidan Aslan Eroğlu'nun 'u' dönüşü de muhteşem olmuş. İmamoğlu aday gösterildiği gün, övgüler düzen Eroğlu, dünkü İmamoğlu için yapılan aday tanıtım toplantısında da aynı tavrını sürdürmüş. İşte o paylaşımları...