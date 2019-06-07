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CHP’li aday VIP’e alınmayınca ağzını bozdu! Erdoğan VIP'e alınmayınca halkın arasından çıktı

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası olmamasına rağmen VIP bölümü kullanmak istemesi ve bu uğurda havalimanında rezalet çıkarması, akıllara 1999’da VIP bölüme alınmayan Erdoğan’ı getirdi. İBB Başkanlığı düşürülen Erdoğan, VIP salona alınmayınca sorun çıkarmadan vatandaşlarla aynı kapıyı kullanmıştı.

07 Haziran 2019 Cuma 15:35
CHP’li aday VIP’e alınmayınca ağzını bozdu! Erdoğan VIP'e alınmayınca halkın arasından çıktı

 yeniakit.com.tr  Karadeniz turuna çıkan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu,Ordu-Giresun Havalimanı’nda kurallara aykırı bir şekilde VIP bölümü kullanmak istedi. Bu talebi Ordu Valiliği tarafından reddedilen İmamoğlu, Ordu Valisi için, “İt” kelimesini kullanarak küfretti. Beraberindeki CHP’li heyetin de valilik ve kendilerine müdahale eden polisler için ağza alınmayacak laflar etmesi üzerine, Ordu Valiliği konuya dair açıklama yaptı. VIP düşkünü İmamoğlu’nun çıkardığı bu rezalet üzerine, akıllara yıllar önce İBB Başkanlığına son verilen Recep Tayyip Erdoğan’ın havalimanında VIP bölümüne alınmaması geldi. Erdoğan, 1999’da eski belediye başkanı olduğu için “gelen bir emir üzerine” VIP bölümüne alınmamıştı. Bunun üzerine hiçbir sorun çıkarmadan normal kapıdan çıkmış ve, “VIP hayranı değilim.” açıklamasını yapmıştı.

Halkçı geçinen CHP’li adayın VIP aşkı

Uzun uğraşlar sonucu mazbatasını alan CHP’li Ekrem İmamoğlu, İBB binasında bir mizansen çevirdi ve çay ocağını yemekhane gibi gösterip antrikotedebiyatı yaptı. Halkçı geçindiği için tüm çalışanların aynı yemeğin yemesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.

YSK’nın verdiği karar sonrası mazbatası elinden alından, doğal olarak İBB Başkanlığı düşen İmamoğlu, dünkü gezisindeyse belediye başkanı gibi havalimanında VIP bölümü kullanmak istedi. Antrikot mizanseninde herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan İmamoğlu, kameraların çekim yaptığını fark etmeyince gerçek yüzünü ortaya çıkardı. VIP bölümü kullanmasına müsaade edilmeyen İmamoğlu, ağza alınmayacak sözler sarf etti. CHP’li aday, Ordu Valisi için, “Bu vali tam bir it!” ifadesini kullandı.

İmamoğlu’nun eski İBB Başkanı olmasına rağmen VIP bölümü kullanmak istemesi, akıllara 1999 senesinde, “Eski İBB Başkanı” sıfatıyla yolculuk yaparken VIP bölüme alınmayan Recep Tayyip Erdoğan’ı getirdi.

Erdoğan, vatandaşlarla aynı kapıyı kullandı: VIP hayranı değilim

Erdoğan, 1994’te İBB Başkanı seçildi. 1997’de Siirt’te okuduğu şiir nedeniyle belediye başkanlığı düşürüldü. 1999’da ses sanatçısı Adnan Şenses’i Bodrum’da ziyaret etti. Bodrum’a giderken VIP bölümü kullanmasına müsaade edildi, dönüşte izin verilmedi. Gerekçe olaraksa, “Emir geldiği” söylendi. Görünüşte mazbatası olmadığı için VIP bölümüne girmesine izin verilmediği anlaşılan Erdoğan, konuya dair bir açıklama yaparak, VIP salonundan geçmenin hasreti içinde birisi olmadığını söyledi ve, “VIP hayranı değilim.” dedi.

 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:35
  1. Siirt
  2. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İBB
  5. Ordu-Giresun Havalimanı
  6. VIP
  7. Ordu Valiliği
  8. Recep Tayyip Erdoğan
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