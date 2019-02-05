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CHP'li aday: Oy almak için takiyye yapmayacağım, Kemalist değiliz

Oy almak için “takiyye” yapmayacağını da vurgulayan CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan ÖDP eski genel başkanı Alper Taş, “Kemalist değiliz ama Atatürk’ü devrimci olarak görürüz” dedi.

05 Şubat 2019 Salı 21:30
CHP'li aday: Oy almak için takiyye yapmayacağım, Kemalist değiliz

CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, T24 editörü Şirin Payzın'ın sorularını cevapladı. Taş, sandığa küs sol seçmene seslenerek “Onları utandırmayacağım” dedi. Beyoğlu’nu mahalle meclisleriyle yöneteceğini söyledi.

"Teklif Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi"

Adaylık sürecine ilişkin de bilgiler veren CHP Beyoğlu adayı Alper Taş, ilk teklifin il başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan geldiğini, Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede de kararının netleştiğini belirtti. Alper Taş’a göre, adaylığı sosyal demokratlarla sosyalistlerin işbirliğini simgeliyor. Bu mesajın Kılıçdaroğlu tarafından da onaylandığını vurguladı.

''Oy almak için 'takiyye' yapmayacağım"

Oy almak için “takiyye” yapmayacağını da vurgulayan Alper Taş, “Gezici’yiz, imam hatip lisesinde sosyalist oldum. Halkların eşitliği ve kardeşliğini savunduğumuzu saklamayacağız. Biz din, dil, ırk farkı bilmeyiz. Sanki doğduk bir anadan” dedi.

''Maçoğlu’nun tarzını benimseyeceğiz"

Alper Taş, seçilmesi durumunda belediye bütçesini halkla birlikte yapacaklarını, önceliklerinin de yoksullar olacağını belirtti. Makam araçlarını da sevmediğini, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun tarzını benimseyeceklerini söyledi.

''Kemalist değiliz, Atatürk'ü devrimci olarak görürüz"

CHP seçmenine de mesajlar veren Alper Taş, Cumhuriyet’i ilerici , devrimci gördüklerini, ancak aşmak istediklerini, daha sosyal, eşitlikçi bir Cumhuriyet’i savunduklarını söyledi. Taş “Kemalist değiliz ama Atatürk’ü devrimci olarak görürüz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:30
  1. Alper Taş
  2. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. Şirin Payzın

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