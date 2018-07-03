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CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal! Suçüstü yakalandı!

CHP'li Adalar Belediyesi'ne ait ekiplerin adaların çöpünü toplayıp yasak olmasına rağmen Büyükada'ya taşıyıp burada yaktığı anlar görüntülendi. Vatandaşların kaydettiği görüntülerde belediyenin suç işlediği açıkça görülüyor.

03 Temmuz 2018 Salı 18:03
CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal! Suçüstü yakalandı!

24'e gelen görüntülerde CHP'li Adalar Belediyesi'nin herkesin gözü önünde çevre katliamına yol açtığı ortaya çıktı. Yasa gereği Adalar Belediyesi'nin adada topladığı çöpü Şile'deki İBB'nin çöp döküm alanına götürmesi gerekiyor. Ancak masraf yapmak istemeyen CHP'li belediye Büyükada'da topladıkları çöpü yakma yöntemine başvuruyor.  

GEMİLERİN ROTASININ MALTEPE OLMASI GEREKİYOR 

Aslında rotanın Maltepe sahili olması gereken çöpler gemiye yüklenerek Büyükada'ya götürülüyor ve belediye tesislerinde depolama tesisinde biriktirilip ardından ateşe veriliyor. Bölgeden yükselen yoğun siyah duman çevre kirliliğine neden oluyor.

CHP'Lİ BELEDİYE DEFALARCA UYARILDI 

Çevreye duyarlı vatandaşlar CHP'li Belediye Başkanı Atilla Aytaç'ı bu konuyla ilgili defalarca uyardı ve şikayette bulundu. Ancak CHP'li belediye çöp yakma işleminden geri adım atmadı. Sırf masraf yapmamak için çevreye zarar vermeye devam etti. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:03
  1. CHP'li Adalar Belediyesi
  2. CHP'li belediye

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