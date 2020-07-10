  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP'li Açıkel'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirisi:

"İki yıl önce ilk kabinenin duyurulmasıyla resmi olarak göreve başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin hiçbir yapısal sorununa çözüm üretememiştir"

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:53:44 -
CHP'li Açıkel'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirisi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "İki yıl önce ilk kabinenin duyurulmasıyla resmi olarak göreve başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin hiçbir yapısal sorununa çözüm üretememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Açıkel'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin göreve başlamasının ikinci yılında, sistemin Türkiye’ye etkileri üzerinde bir çalışma yaptığı belirtildi.

Açıkel, çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin esasen bir hükümet sistemi olmaktan çok, kişiselleşmiş bir siyasetle şekillenen dar bir aile, ahbap ve zümre kabinesi olduğunu, Türkiye’nin Anayasal kazanımlarını zayıflattığını, kurumlarını ve kadrolarını da neredeyse tasfiye noktasına getirdiğini öne sürdü.

Çalışmasında "İki yıl önce ilk kabinenin duyurulmasıyla resmi olarak göreve başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin hiçbir yapısal sorununa çözüm üretememiştir." ifadelerini kullanan Açıkel, şunları kaydetti:

"Saray, Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en büyük itibar krizlerini yaşatmış ve dış politika kaotik bir belirsizlik ve iflas noktasına sürüklenmiştir. Mevcut sistemin kayırmacı, müsrif ve plansız politikaları Türkiye’yi derin bir toplumsal buhrana sürüklemektedir. Türkiye, nitelikli nüfusunu göç veren, yanlış dış politikanın faturası sonucunda ise niteliksiz göç alan bir ülke konumuna sürüklenmiştir. Başkanlık sistemi, kamu çıkarını gözeten sosyal devlet aklıyla uyuşmamakta, saraydaki dar bir zümrenin çıkarlarına hizmet etmektedir. Yaşanan demokrasi krizi; güçlendirilmiş parlamenter rejim, bağımsız yargı ve katılımcı yöntemlerle hazırlanacak demokratik bir anayasa ile aşılabilir."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı