CHP'li Açıkel'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirisi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "İki yıl önce ilk kabinenin duyurulmasıyla resmi olarak göreve başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin hiçbir yapısal sorununa çözüm üretememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Açıkel'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin göreve başlamasının ikinci yılında, sistemin Türkiye’ye etkileri üzerinde bir çalışma yaptığı belirtildi.

Açıkel, çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin esasen bir hükümet sistemi olmaktan çok, kişiselleşmiş bir siyasetle şekillenen dar bir aile, ahbap ve zümre kabinesi olduğunu, Türkiye’nin Anayasal kazanımlarını zayıflattığını, kurumlarını ve kadrolarını da neredeyse tasfiye noktasına getirdiğini öne sürdü.

Çalışmasında "İki yıl önce ilk kabinenin duyurulmasıyla resmi olarak göreve başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin hiçbir yapısal sorununa çözüm üretememiştir." ifadelerini kullanan Açıkel, şunları kaydetti:

"Saray, Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en büyük itibar krizlerini yaşatmış ve dış politika kaotik bir belirsizlik ve iflas noktasına sürüklenmiştir. Mevcut sistemin kayırmacı, müsrif ve plansız politikaları Türkiye’yi derin bir toplumsal buhrana sürüklemektedir. Türkiye, nitelikli nüfusunu göç veren, yanlış dış politikanın faturası sonucunda ise niteliksiz göç alan bir ülke konumuna sürüklenmiştir. Başkanlık sistemi, kamu çıkarını gözeten sosyal devlet aklıyla uyuşmamakta, saraydaki dar bir zümrenin çıkarlarına hizmet etmektedir. Yaşanan demokrasi krizi; güçlendirilmiş parlamenter rejim, bağımsız yargı ve katılımcı yöntemlerle hazırlanacak demokratik bir anayasa ile aşılabilir."



