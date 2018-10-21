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CHP'li Abdullatif Şener, 'ekonomik kriz var' dedi, Erdoğan'ı hedef gösterdi

Eski AK Partili, yeni CHP'li Abdullatif Şener, Twitter'da patlaştığı bir tweetle ekonomik krizi bahane ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi

21 Ekim 2018 Pazar 13:11
CHP'li Abdullatif Şener, 'ekonomik kriz var' dedi, Erdoğan'ı hedef gösterdi

CHP Konya Milletvekili ve AK Parti'den eski Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

Şener attığı twette, "Yaşadığımız Kriz; 2001 den de, 1994 krizinden de daha derindir. Bu, ülkemizin karşılaştığı en ağır krizdir. Yolsuzluklar ve yağmalar ahaliyi yaktı, memleketi kavurdu. Suçlu Erdoğan hükümetleridir." ifadelerini kullandı. 

İşte Şener'in atmış olduğu o tweet...

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 13:11
  1. Konya
  2. CHP Milletvekili
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  5. Ekonomik kriz açıklaması
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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