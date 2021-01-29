CHP'li 3 vekilin istifasıyla TBMM'de sandalye sayısı yeniden şekillendi
CHP'de İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un da istifa etmesiyle TBMM'de sandalye sayısı yeniden şekillendi.
CHP'de yaşanan son istifaların ardından Meclis'te sandalye dağılımı yeniden şekillendi. Buna göre CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.
CHP'de 3 istifa birden
Millet İttifakı cephesinde milletvekillerinden istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP'l partilerinden istifa etti. CHP'den ayrılan üç vekilin, Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia ediliyor.
İYİ Parti'de istifa
Geçen yıl kasım ayında İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararını iptal etmişti.
Meclis yeniden şekillendi
İstifaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı yeniden şekillendi.
Buna göre, CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü. Seçimlerin ardından TBMM'ye 43 milletvekili ile giren İYİ Parti'nin vekil sayısı, peş peşe yaşanan istifaların ardından 37'ye geriledi.
Birinci parti konumundaki AK Parti'nin 289 milletvekili bulunuyor. MHP'yi 48 vekil temsil ediyor. Cumhur İttifakı, toplamda 337 milletvekiliyle Meclis'te yer alıyor.
TBMM'de milletvekili dağılımı
"AK Parti: 289, CHP: 135, HDP: 56, MHP: 48, İyi Parti: 37, Demokrat Parti: 2, Türkiye İşçi Partisi: 2, Büyük Birlik Partisi: 1, DEVA Partisi: 1, Demokr