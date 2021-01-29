CHP'li 3 vekilin istifasının ardından Özgür Özel'den açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li 3 vekilin istifasının ardından yaptığı basın açıklamasında, “Arkadaşların kendi tercihleridir ama CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de üç milletvekilinin partilerinden istifa etmesinden sonra basın toplantısı düzenledi.

"İstifadan memnun değiliz"

Özel, Türkiye’de CHP’nin üyelerini, seçmenlerini rahatsız eden beyanlar duyduklarını belirterek, “Kendisine mektup yazıldığı söylediği süreçte kapının hep açık olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebi karşılanacağı söylendi, ama bu sürece kadar geldik. Bu noktadan bizlerin memnuniyet duymadığımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"CHP'nin çizgisinde değişiklik olmadı"

Özel, şöyle konuştu:

“CHP Kuva-i Milliye’den gücünü alan kuruluşun, kurtuluşun partisidir. Çizgisinde değişiklik olmadı. Ayrılmayı düşünen ifadeleri üzülerek takip ettik. CHP 100 yılı aşkın yürüyüşte yoldan ve hedeften dönmesi, CHP birlik, bütünlük, sınırlar içinde, bağlı vatandaşların huzuru, barışı için daha iyi bir gelecek için yürüdüğü yoldan dönmeyecek. Bugün daha kararlıyız. CHP’de eleştirilerin özgürce yapıldığı ve bir kişinin değil herkesin ses sahibi olduğu partidir. Atatürk’ün yolunda yürüyüşünü sürdürecek. Saray operasyonları CHP’yi asla yolundan döndüremeyecektir. Yolumuzdan dönmeden kararlılıkla devam edeceğiz.”

"CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir"

Özel, üç milletvekili ile yapılan görüşmeden bahsederek, “Kendileri gerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantıda gerek bizimle görüşmelerde ifadelerine karşı olumlu yapıcı ve bu konuyu Kemal Kılıçdaroğlu ifadeleri karşısında da olumsuz ifade duymaksızın bir ifade yaşadık. Arkadaşların kendi tercihleridir ama CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

'Yaprak dökümleri olabilir'

Özel konuşmasının sonunda, "Bu uzun yürüyüşte Cumhuriyet Halk Partisi koca çınarından yaprak dökümleri olabilir. Ama çınar yerinde durur kökleri sağlamdır, dalları sağlamdır." dedi.

CHP'li 3 vekil istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti içindeki rahatsızlıkları dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partilerini eleştirerek yaptıkları ortak açıklamada istifa ettiklerini açıkladılar.