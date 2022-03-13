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Siyaset CHP’in treninde merhum Zeynelabidin’e ziyaret
Siyaset

CHP’in treninde merhum Zeynelabidin’e ziyaret

Saadet Partisi’nin başına geçtiği günden bu yana merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan, Dr. Zeynelabidin gibi Milli Görüş’ü kurup Türkiye’nin İslam anlayışından ayrılmadan milli şuurla gelişmiş ülkeler seviyesini yakalaması için ömrünü vakfeden isimlerin tüm mirasını bir bir harcayan Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş Teşkilatları kurucusu Dr. Yusuf Zeynelabidin’in kabrini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 15:27:00 - 2022-03-13 15:33:19
CHP’in treninde merhum Zeynelabidin’e ziyaret

 YENİ AKİT  ANKARA 

Saadet Partisi’ni din ve mukaddesat düşmanı CHP’nin vagonu haline getiren, CHP’nin başını çektiği ve bölücü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin gizli ortağı olduğu sözde Millet İttifakı’na partisini sorgusuz sualsiz dahil eden Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş Teşkilatları kurucusu Dr. Yusuf Zeynelabidin’in kabrini ziyaret etti. Merhum Zeynelabidin’in kabri başında el açıp dua eden Karamollaoğlu’nun ziyareti, Saadet Partisi’nce “Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş Teşkilatlarının (IGMG) Kurucusu Dr. Yusuf Zeynelabidin'in kabrini ziyaret etti” ifadeleriyle duyuruldu.

Neler hissetti acaba?

Milli Görüş’ün karşı olduğu her adımı atan, katıldığı bir televizyon programında “Zorunlu din dersine nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna “Yani burada zorla bir iş olmaz. Zaten bir çocuk zorla bir yere gidiyorsa isyan ediyor” cevabını verecek kadar Milli Görüş’ten kopan Karamollaoğlu’nun, Milli Görüş Teşkilatlarının kurucusu merhum Dr. Yusuf Zeynelabidin’in kabri başında neler hissettiği ise merak konusu oldu.

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