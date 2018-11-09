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CHP'den Yılmaz Öztürk'e ilk cevap!

CHP Ardahan Milletvekili Yılmaz'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik zehir zemberek açıklamaları partiyi karıştırdı.

09 Kasım 2018 Cuma 15:18
CHP'den Yılmaz Öztürk'e ilk cevap!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, tüm illerden gelen CHP Spor Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası kurul üyeleri parti genel merkezinde aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.  Kurulun başkanlığını da yürüten Yıldırım Kaya, basın toplantısı düzenleyerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Partideki Türkçe ezan tartışması
Yıldırım Kaya, daha sonra basın mensuplarının, sorularını yanıtladı. Türkçe ezan konusundaki sözlerinin ardından disiplin kuruluna sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, bugün yaptığı "Defolup gideceksiniz, istifa etmiyorum kardeşim, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa, hadi bakalım at beni buradan, rezil ol, kepaze ol" şeklindeki açıklamaları ve kullandığı üslubun sorulması üzerine Kaya, şunları söyledi:

"EZANA VE CHP'YE HAKSIZLIK"
Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız şunu bilecek; Bu ülkenin değerleri var. İnanç değeri, bayrak değeri, cumhuriyet değerleri, Atatürk değeri var. Nasıl ki Atatürk'e, cumhuriyete söz söylenmesine karşıysak, dinimizin, ibadetimizin bir simgesi olan ezanın Arapça okunmasına da CHP karşı olmadı, olmayacak. CHP'yi bu alanlarda tartıştırmak isteyen zihniyetler birilerini kullanabilir, birileri bunun maşası olabilir ama Türk halkının şunu bilmesi lazım; CHP, ezanın Türkçe okutulmasına değil, Arapça okutulmasına tam kadro oy kullanarak karar vermiş bir partidir. Asla böyle bir tartışma yoktur. Böyle bir tartışmayı toplumun gündemine getirmek sade CHP'ye haksızlık değil, bir bütün olarak ezana haksızlıktır. Ezana ve CHP'ye haksızlık eden bu insanları saygıya ve haksızlıktan vazgeçmeye davet ediyorum."  

Yılmaz'ın üslubunu tartışmaya bile değer bulmadığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün ezanın Türkçe okutulması diye bir tartışmayı CHP Milletvekili sıfatıyla yapmaya kalkmak, aslında üslubunun en berbat noktası burasıdır. Bu en tehlikeli duruştur, bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır. Bu durduk yere söylenmiş bir söz değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çabayı gösterirlerse göstersinler CHP, 31 Mart'ta haramilerin saltanatını yıkarak, yerelde iktidara gelecektir. Bunu hiç kimsenin engellemeye gücü yetmeyecektir." 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:18
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