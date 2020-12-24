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Siyaset CHP'den Yeniden Refah Partisi açıklaması
Siyaset

CHP'den Yeniden Refah Partisi açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ittifak çıkışına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:45:00 -
CHP'den Yeniden Refah Partisi açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP ve HDP’nin olmadığı üçüncü bir ittifaka yeşil ışık yakarak ‘İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nden oluşan bir ittifak düşünülebilir’ demişti.

Erbakan’ın bu sözleri CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a soruldu.

Öztrak, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 'HDP ve CHP'nin olduğu ittifaka yanaşmayacaklarını' söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Sayın Erbakan öyle gözüküyor ki yerini belli etmiş, benim yerim Cumhur İttifakı'dır diyor." diye yanıtladı.

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