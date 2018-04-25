CHP'den yeni Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde kapalı grup toplantısı düzenlendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

"ABDULLAH GÜL GÜNDEMİMİZDE YOK"

Özel, partinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok." dedi.