CHP'den yeni Abdullah Gül açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özel, yaptığı açıklamada, 'Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok' ifadesini kullandı.25 Nisan 2018 Çarşamba 20:31
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde kapalı grup toplantısı düzenlendi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.
"ABDULLAH GÜL GÜNDEMİMİZDE YOK"
Özel, partinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok." dedi.
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