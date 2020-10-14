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Gündem CHP’den Türkmenlere Arapça Nutuk
Gündem

CHP’den Türkmenlere Arapça Nutuk

Arapça ezanı Türkçe okutan CHP, Suriye’deki Türkmenlere Arapça Nutuk göndererek şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:40:00 -
CHP’den Türkmenlere Arapça Nutuk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirilerine verdiği cevapta, katil Esed’in bombalarına direnen Türkmenlere komedi gibi bir yardım yaptıklarını ifşa etti. Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle: “Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye’deki Türkmenlere Mustafa Kemal’in Arapça Nutuk’unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil.”

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Yorumlar

nabi cenk

insanlar ac iken kitap mi yiyecekler
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