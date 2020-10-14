CHP’den Türkmenlere Arapça Nutuk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirilerine verdiği cevapta, katil Esed’in bombalarına direnen Türkmenlere komedi gibi bir yardım yaptıklarını ifşa etti. Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle: “Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye’deki Türkmenlere Mustafa Kemal’in Arapça Nutuk’unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil.”