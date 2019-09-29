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CHP'den Türkiye karşıtı toplantı! ABD-PKK'nın sözcülüğünü yaptılar

Almanya'da PKK ve FETÖ ile görüşen, İstanbul’da IMF ile gizli toplantılar yapan CHP, Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor. İstanbul’da ‘Suriye’ konulu bir konferans düzenleyen anamuhalefet, ABD ve PKK’nın sözcülüğünü yaptı, Türkiye’nin “güvenli bölge” planına karşı çıktı.

29 Eylül 2019 Pazar 07:35
CHP'den Türkiye karşıtı toplantı! ABD-PKK'nın sözcülüğünü yaptılar

Almanya’da HDP/PKK, FETÖ, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile birlikte toplantılar düzenleyen CHP dün de İstanbul’da skandal bir konferansa ev sahipliği yaptı. ‘Barışa Açılan Kapı-Uluslararası Suriye Konferansı’ başlığıyla Tarabya Oteli’nde düzenlenen buluşma, PKK/PYD/YPG tezlerinin savunulduğu bir propaganda platformuna dönüştü. ‘Suriye’ konulu olmasına rağmen Suriyeli hiçbir muhalifin ve Türkiye’ye yakın hiçbir grubun çağrılmadığı konferansa CHP Esed rejimine yakın iki ismi de çağırdı ancak Türkiye karşıtı iki davetli, Dışişleri Bakanlığı vize vermediği için İstanbul’a gelemedi.

Suriyeli Kürtler mi yoksa PKK temsilcisi mi

Suriye’nin yüzde 30’unu işgal altında tutan PKK/YPG konferansa davet edilmedi ancak katılımcılar arasında terör örgütüne yakınlığıyla bilinen isimler dikkat çekti. Etkinliği organize eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuşmacı olarak yer almasalar da konferansta gözlemci olarak ‘Suriyeli Kürtleri’ temsilen isimlerin bulunduğunu söyledi. Ağbaba, ‘Suriyeli Kürtler’ olarak tanımladığı grubun kimler olduğuna ilişkin detay vermekten kaçındı. İYİ Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Aytunç Çıray’ın katıldığı toplantının açılış konuşmalarını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

O plan hukuka aykırıymış

Katılımcıların beyanlarıyla ABD ve PKK tezlerinin savunulduğu bir platforma dönüşen konferansın moderatörü CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Tarabya buluşması öncesi bir internet sitesine konuşarak Türkiye’nin güvenli bölge projesine karşı çıktı. Daha önce Rusya’dan alınan S-400’ler ve satın alınması görüşmelerin sürdüğü Su-35 uçakları hakkında da ABD Savunma Bakanlığı ile tıpatıp aynı ifadeleri kullanmasıyla bilinen Çeviköz, Türkiye’nin güvenli bölge kurup buraya Suriyelileri gönderme planını ‘toplum ve nüfus mühendisliği’ olarak yorumladı. “Ankara, Suriyelileri gönüllü olmadan gönderirse uluslararası hukuka aykırı davranmış olur” diyen Çeviköz, şunları savundu:

Geri dönüş Suriye’yi böler

“Bu toplum mühendisliği ve nüfus mühendisliği anlamına geliyor. Başka bir ülkenin topraklarına böyle bir nüfus kaydırılması uluslararası hukuka aykırıdır. Sözünü ettiği bölgeye daha önce oralarda yaşamayanları yerleştirmeyi planlıyor. CHP olarak bunları doğru bulmuyoruz. Peki o insanların güvenliğini Suriye yönetimiyla görüşmeden nasıl sağlayacak? Bu olmadan hayata geçirilecek bir güvenli bölge planı Suriye’yi böler.”

Fırat'ın doğusu'na operasyon olmasın

Sonuç bildirgesinde PKK/YPG’den hiç bahsedilmezken, CHP’nin Fırat’ın doğusuna bir operasyona karşı olduğu açık şekilde ifade edildi: “Türkiye’nin Suriye sahasındaki askeri varlığının kontrollü biçimde azaltılması yerine sürekli artırılmaya çalışılması ülkemizi çoklu güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığını genişleterek masadaki gücünü artıracağı düşüncesi tehlikeli bir hayaldir. Türkiye’nin desteklediği örgütlerin yerlerinden ettiği sivillerin öfkesinin ülkemize yönelmesinden endişe duyulmaktadır.”

Tarabya buluşmasına katılan CHP’li eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Esed rejimiyle ilişki kurulmasını isteyerek PKK/YPG’ye ‘savaş açtığından ötürü’ Türkiye’yi eleştirdi: Esed ile ilişki kurulduğu zaman Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeye ihtiyaç kalmayabilirdi. Türkiye, iyi ilişkiler kurmak yerine iki tarafa da savaş açtı. Hem kuzeydekilere (PKK/YPG’ye) savaş açtı Türkiye hem de Şam’a savaş açtı.”

PKK'nın sözcüsü de orada

CHP’nin konferansına konuşmacı olarak katılan isimlerden birisi de Fırat’ın doğusuna pek çok kez giderek burada PKK/YPG’lilerle samimi görüntüler veren ABD’li akademisyen Amy Austin Holmes oldu. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik faaliyetlerinden ‘işgal’ ve ‘istila’ diye bahseden Holmes şunları kaydetti: “Kongre desteği ile Suriye Çalışma Grubu tavsiye niteliğinde bir çalışma yaptı. Şu tavsiyeler önemliydi; ABD askeri güçlerinin çekilmesinin sona erdirilmesi. Türkiye’nin daha fazla Kuzeydoğu Suriye’yi istila etmemesi için SDG ve PKK ile barış görüşmelerinin yapılmasından bahsediliyor. ABD Suriyeli mültecilerin ülkelerine zorla iade edilmesine karşı. Suriye Çalışma Grubu’ndan bunlar çıktı. Bu, ABD’deki iki partinin de birlikte seçmiş olduğu bir gruptan çıkan sonuçlar.” Holmes’in ‘ABD tezi’ diye aktardığı cümleleri CHP’li Ünal Çeviköz’ün de aynen dillendirmesi dikkat çekti.

PKK/SDG’yi övdü

Konuşmasında PKK işgalindeki her yeri ziyaret ettiğini anlatan Holmes, ‘SDG’ isminin PKK/YPG’nin tabelasından başka bir şey olmadığını ABD’li generallerin itiraf etmesine rağmen iki örgütün aynı olmadığını savundu. Suriye’de PKK paçavraları önünde keyifle poz veren Holmes şu ifadeleri kullandı: “ABD medyası ve uluslararası medya SDG’yi ‘Kürt’ bir güç olarak tanımlıyor. Bu aslında doğru değil. Çünkü Suriye Demokratik Güçleri aslında içerisinde birçok etnik yapının olduğu bir grup. Ve kontrol ettikleri bölgeye bakacak olursak, giderek daha fazla alanı IŞİD’den kurtardılar. Rakka, Deyrizor gibi alanları özgürleştirdiler. Yani SDG kesinlikle birçok etnisitenin olduğu bir grup. Suriye Demokratik Konseyi tarafından yönetiliyor ve zaman içerisinde daha da kapsayıcı oldular. Suriye Demokratik Konseyi nasıl zaman içerisinde daha kapsayıcı hale geldiyse, uluslararası toplum da Suriye Demokratik Konseyi’ni Suriye’nin geleceğini konuşurken konuşmalara dahil etmeli.”

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 07:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. PKK
  4. CHP
  5. HDP
  6. YPG
  7. Suriye konferansı
  8. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 24 dk önce
    Bu CHP, Tam Anlamıyla Erdoğan Ve Tūrkiye Dūşmanı. Ayrıca Tam Anlamıyla ABD, İti. Onlar Ne Söylūyorlarsa Onu Söylūyorlar Ve Yapıyorlar. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • ZalimlerZalimler47 dk önce
    Akp ilk yilarinda memleketinde gel Gulidtan yapmisti son yilarindada memleketinde Persian etmis pahalilik issizlik guvensizlik kadin cinayeti ve sahte pidlikleri yapmisti bunu bilerek gormezden gelyorsunuz Chpnin ufak bir hatasini dayg yapip ilan etyorsunuz. Sizler mademki islamiyetten nasibiniz yok bari insan gibi yazilariniz yaziniz. Ama gozleriniz haktan kor kulaklariniz haktan sagir kalblerinizde were kadar merhamet yok sizlere yasasin cehennem
  • Hasan efendi noldiiiiiHasan efendi noldiiiii49 dk önce
    Ciyaklaya ciyaklaya geçecek bu hayatınız...Ya sonra?..Ahiretteki ciyaklama buralardakine benzemez asla!..Cenneti değil cehennemi kazanmak çok zordur aslında....Bil diyedir bu son cümle...
  • abdullahabdullah50 dk önce
    muhalefet ülkenin yararına alternatif fikirler üretir, ülkeyi bölmeye çalışmazamy holmesTürkofob ve antiislam olmakla tanınırneyse ki, milletimiz takipte
  • ZaferZafer53 dk önce
    atatürk'ün Osmanlı ya yaptığını yapmaya çalışıyorlar İstanbul ve Ankara hükümetleri gibi
  • turkturk56 dk önce
    IT ITLIGINI YAPAR PIC PICLIGINI YAPAR VU DOGANIN BIR KURALI.. CHP HICBIRZAMAN YERLI VE MILI BIR PARTI OLMADI.. NEREDE TURKIYEYI HEDEF ALANLAR OLDU ONLARLA BIRLIKTE KAZAN KALDIRDI.. DUSUNSENIZE ISTANBUL CHP DE SIMDIDEN BUTUN PISLIKLARIIBB YE DOLDURDULAR ANADOLU HALKI NORMAL BIR VATANSEVER KALAMADI
  • Batılı olmuş bile bunlar...Batılı olmuş bile bunlar...57 dk önce
    Gönülsüz gönderimin uluslararası hukukla bağlantısı ve kendi belediye başkanlarının daha koltuğu ısıtmadan aldıkları mecburi misafirleri kovma kararları tam bir tez konusu olur.."ASLINDA TEK KAYGILARI VARDIR...KÜRT MİLLİYETÇİSİ GÖRÜNÜMLÜ TERÖRİSTLERİN ZORLA ELDE ETTİKLERİ/ETTİRİLDİKLERİ DEMOGRAFİK KAZANIMLARININ ELDEN GİTMEMESİ...Sahi bu durumu da düşünmüş müdür mesela sayın sayın Çeviköz ve Hikmet Çetin efendi?..Tek şıklı çözümü yoktur elbet bu oluşturulan suni sorununama öncelikli olarak İş bankası bu partiden kurtarılmalıdır" diyene ne cevap verebilirler acaba?
  • VatanVatan1 sa önce
    Chp tamamen vatan hainleri tarafından ele geçirilmiş!
  • K MARAŞLI K MARAŞLI 1 sa önce
    Ebu cehil gibi herkes kazdığı kuyuya düşer. CHP gölge olmasın yeter başka ihsan zaten beklenmez. Çünkü ipleri siyonistlerin elinde.
  • HasanHasan1 sa önce
    Guvenli bolge olmayacak.Abd israil ne istiyorsa o olacak.Niye haburu yazamiyorsunuz.Niye pydyi sinirimizdan gecirdiklerini yazamiyorsunuz.Osloyu yazin o zaman.O zaman pkkli sanatcilarla megri megri yi soyleyenleri yazin.O zaman niye suriyede israil abd icin musluman cocuklari oldurttuler onlari yazin.Elhamdurullah!!!!?????.

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