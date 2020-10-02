CHP'den trajikomik uygulama! Bunları alana üyelik bedava

Yıllardır ‘kömür ve makarna’ edebiyatı yaparak oy istendiğini iddia eden CHP, partiden gittikçe uzaklaşan üyeleri bir arada tutmak ve partiye yeni üye kazandırmak için ‘kampanya’ başlattı.

“Ne hale düştüler” dedirten kampanya CHP Çeşme İlçe Kadın Kollarından geldi.

CHP Çeşme İlçe Kadın Kolları ilçedeki tüp ve su bayileri ile anlaşarak CHP üyelerine yüzde 20 indirim aldı. CHP’lilere özel indirimden faydalanmak için diğer vatandaşlara da üyelik kartı şartı sunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, kampanyanın bununla sınırlı kalmayıp genişletileceğini ifade etti.

“Şaşılacak bir durum”

CHP’nin başlattığı tuhaf kampanya şaşkınlık meydana getirirken AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş da, konuya ilişkin "Bir kişinin siyasi partiye üye olabilmesi için öncelikle o siyasi partinin ilkelerini benimseyip özümsemiş olması gerekir. Kriterlere uygun olmaksızın tüp ve indirim karşılığında vatandaşa CHP üyeliği taahhüt etmek şaşılacak bir durum" açıklamasında bulundu.