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Siyaset CHP'den trajikomik uygulama! Bunları alana üyelik bedava
Siyaset

CHP'den trajikomik uygulama! Bunları alana üyelik bedava

Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde terör örgütleri ile kolkola giren CHP’de üst kadro ve tabanda parti yönetimine isyan sesleri yükselince üyeleri partide tutmak için ilginç bir yöntem uygulanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:56:00 - 2020-10-02 13:58:21
CHP'den trajikomik uygulama! Bunları alana üyelik bedava

Yıllardır ‘kömür ve makarna’ edebiyatı yaparak oy istendiğini iddia eden CHP, partiden gittikçe uzaklaşan üyeleri bir arada tutmak ve partiye yeni üye kazandırmak için ‘kampanya’ başlattı.

“Ne hale düştüler” dedirten kampanya CHP Çeşme İlçe Kadın Kollarından geldi.

CHP Çeşme İlçe Kadın Kolları ilçedeki tüp ve su bayileri ile anlaşarak CHP üyelerine yüzde 20 indirim aldı. CHP’lilere özel indirimden faydalanmak için diğer vatandaşlara da üyelik kartı şartı sunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, kampanyanın bununla sınırlı kalmayıp genişletileceğini ifade etti.

“Şaşılacak bir durum”

CHP’nin başlattığı tuhaf kampanya şaşkınlık meydana getirirken AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş da, konuya ilişkin "Bir kişinin siyasi partiye üye olabilmesi için öncelikle o siyasi partinin ilkelerini benimseyip özümsemiş olması gerekir. Kriterlere uygun olmaksızın tüp ve indirim karşılığında vatandaşa CHP üyeliği taahhüt etmek şaşılacak bir durum" açıklamasında bulundu.

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