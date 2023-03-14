CHP'den teklif aldığı iddia edilmişti... Devleti hedef alan Gökhan Zan kendisini yalanladı!

Eski futbolcu Gökhan Zan, depremin vurduğu Hatay'ın sembol isimlerinden biri haline geldi. Hatay'ın sesini duyuran Zan, yardım faaliyetlerini de koordine ederek bölge insanına hizmet vermeye çalıştı. Zan, depremin ilk günlerinde HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın canlı yayınına katılarak, İletişim Başkanlığı'nın hemen kendisine telefon açtığını söyledi ve iş makinesi desteği verdiklerini belirtti. Devletin desteğini anlatan Zan, "İletişim Başkanlığı'na teşekkür ederim" dedi.

Siyaset teklifi geldiği iddia edildi, 180 derece döndü

Bu popülerlikten faydalanmaya çalışan CHP ve İYİ Parti'nin, Gökhan Zan'a milletvekilliği teklifi götürdüğü ileri sürüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu iddiaların ardından Gökhan Zan ağızları açık bıraktı... CHP'nin kanalı Halk TV'ye katılan Gökhan Zan, depremin ilk günlerinde yaptığı açıklamaları yalanladı! Kendisiyle çelişen Zan, İletişim Başkanlığı'nın kendilerine destek vermediğini ileri sürdü.

Zan'ın siyaset iddialarının ardından kendisiyle çelişmek pahasına devlete ve dolayısıyla hükümete saldırması "Bu kadarına da pes" dedirtti. Ayrıca eski futbolcunun konuşmasına başlarken, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diye bir şey var" ifadesini kullanması ve bunu söylerken sunucunun yanına bakıp adeta bir yerden okur gibi konuşması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.