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Siyaset CHP'den Tanju Özcan hakkında 'göstermelik' adım! Mide bulandıran açıklama sonrası bakın ne yapacaklarmış
Siyaset

CHP'den Tanju Özcan hakkında 'göstermelik' adım! Mide bulandıran açıklama sonrası bakın ne yapacaklarmış

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Disiplin Kuruluna sevk etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamaya göre Özcan sadece uyarılacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 17:46:00 - 2021-09-06 17:54:14

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tanju Özcan'ın skandal ifadeleriyle ilgili, "Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz" açıklamasını yapmıştı. Skandal sözlerin ardından kamuoyu baskısı nedeniyle adım atmak zorunda kaldı.

Sadece uyaracaklar

CHP, Bolu Belediye Başkanını Disiplin Kuruluna sevk ettiği duyurdu ve sadece uyarılacağı belirtildi.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, “Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna, uyarılması talebiyle gönderilmesine karar verildi” dedi.

 

Mide bulandıran ima

CHP'li Tanju Özcan, başörtülü bir kadınla ilgili anlattığı anısı mide bulandırdı.

Yardım isteyen bir kadın için iğrenç imalarda bulunan Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi.

Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." ifadelerini kullanmıştı.

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