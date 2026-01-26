CHP’den suyu bulandırma çabası: Aziz İhsan Aktaş davasında büyük gün geldi çattı
Çok sayıda CHP’li belediye başkanının şüpheli sıfatıyla dahil edildiği “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü”ne yönelik dava yarın başlıyor. Dava sürecine ilişkin açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, partililerin masumiyetine dair somut kanıt sunamadı, yargının yöntemini eleştirmeye kalktı.
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına ilişkin eleştirilerde bulundu.
Akdoğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına yarın Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda başlanacağını anımsattı.
İddianameye değinen Akdoğan, iddianamede Aktaş'ın sadece CHP'li belediyelere yönelik ihale ve faaliyetlerinin dikkate alındığını savundu.
Aktaş'ın, suç örgütü elebaşı olarak yargılandığını aktaran Akdoğan, "Suç örgütünün lideri dedikleri kişi 400 yılla yargılanırken tutuksuz, Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Aydar 4 yılla yargılanırken tutuklu. Söyledikleri, iddia ettikleri doğru olsa dahi tutuksuz yargılanması gereken belediye başkanlarımız Silivri'de tutukluyken Aziz İhsan Aktaş 400 yılla yargılanıp nasıl tutuksuz kalabiliyor? Yarın Silivri'de olacağız, Aziz İhsan Aktaş duruşmasını takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
