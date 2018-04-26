CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti

Kamu görevlileri için milletvekilliği aday adayı olmak üzere istifa etme süresinin dolmasına saatler kala bir istifa da DİSK’ten geldi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, istifasını sunmak üzere yönetim kurulu üyelerini toplantıya çağırdı.

Kani Beko, aday olmanın aklına gelmediğini ancak bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın kendisini arayarak CHP’den aday olmayı önerdiğini söyledi. 1975’de İzmir Basma Fabrikasında 3 bin işçinin temsilciliğiyle başladığı sendikal mücadelesinin 40 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini anlatan Beko, bugüne kadar fabrikalarda, meydanlarda söylediklerini Meclis’te dile getirebilmek için teklifi kabul ettiğini açıkladı. Beko, İzmirli olduğu için adaylığının da İzmir’den olabileceğini belirtti.

OHAL'E KARŞI ÇIKTI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko,

"Avrupa Birliği bir açıklama yapmış. 'Bu seçimleri iptal edin' diyor. Biz korktuğumuz için söylemiyoruz. DİSK olarak biz de hazırız. Ama OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz. 'Hayır' kampanyasında demiştik ki, 'Mevcut Anayasa'ya asla 'Hayır' demeyin'. Orada çok tehlikeli bir madde var. Ne var? Diyor ki, 'Antidemokratik, yargı, yasama, yürütme Cumhurbaşkanı'na bağlanacak, Cumhurbaşkanı isterse memleketi kanun hükmünde kararnameyle yönetecek'. Tam da 2 senedir yönettiği gibi. Peki bu seçimden sonra sabah erken kalktı, ekonomimiz gerçekten çok kötü, 'Emeklilerin maaşını ben kaldırıyorum' dedi. Kaldırabilir. 'Ben pazartesiden sonra istediğim sendikayı kapatırım' dedi. Kapatabilir. 'İstediğim partiyi ben kapatabilirim' dediğinde kapatabilir mi? Kapatabilir. Erken seçimde sandıktan özgürlük, barış, insan hakları, kardeşlik ve adalet çıkmasını temenni ediyorum." diye konuşmuştu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, referanduma sunulacak Anayasa değişikliğine karşı olduklarını ve "hayır" oyu vereceklerini açıklamıştı.

Anayasa değişikliği ile güçlü Türkiye'nin kurulamayacağını savunan Beko, "Anayasa değişikliğine hayır demeyi görev sayıyoruz. Tüm darbelerin hedefi olan TBMM nin yasa yapma yetkisine darbe vurulmasına, halk iradesinin ortadan kaldırılmasına hayır demek, DİSK in tarihi sorumluluğudur. DİSK, hayır demekle yetinmemekte, alternatifini de ortaya koymaktadır. 2010 referandumu sürecinde, ülkenin saygın Anayasa hukukçuları ve bilim insanlarının katkısıyla, Özgürlükçü, Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu nu hazırlayan DİSK, emekçilerin özlem duyduğu bir Anayasa nın temel taşlarını ortaya koymuştur. Alternatif isteniyorsa, emekçilerin alternatifi hazırdır" diye konuşmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği" gerekçesiyle yargılanmıştı.

Bakırköy Adliyesine gelerek yazılı savunma yapan Beko, ifadesinde 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "ülkenin en büyük katliamlarından biri"nin yaşandığını, bu durumu protesto etmek için 21 Temmuz 2015'te DİSK, KESK, TMMOB VE TTB başkanlarıyla Suruç'ta basın açıklaması yaptıklarını söyledi.

Beko, açıklamasında suç teşkil edecek ifadeler kullanmadığını ileri sürdü. Adliye çıkışında da bir açıklama yapan Beko, bu tür soruşturmaların kendilerini "doğruları söylemekten" alıkoymayacağını kaydetti.

KANİ BEKO KİMDİR?

Kani Beko, 1953 yılında Makedonya’da doğdu. Ortaokulu İzmir Karşıyaka Şemikler’de bitirdi. 1972 yılında Karşıyaka Kültür Dayanışma Dernek Başkanlığı, 1975 yılında DİSK Tekstil Sendikasında işyeri baş temsilciliği yaptı. 29 Mart 1977′de Genel-İş Sendikası’na üye oldu.

Kani Beko, 12 Eylül 1980 darbesi sonucu Genetan sonra ESHOT Troleybüs Atölyesi’nde 7 yıl Belediye-İş Sendikası’nda baş temsilcilik yaptı. 1995 yılında İzmir 4. Bölge Şube Sekreterliğine, 1996 yılında Bölge Şube Başkanlığına ve 1999 yılında tekrar Bölge Şube Başkanlığına seçildi. 2001 yılında DİSK Ege Bölge Temsilciliğine, Kasım 2003 yılında da yeniden Bölge Başkanlığına seçildi. 2004′ten itibaren Genel-İş Genel Sekreterliği’ni yürütmeye başladı.

Önceki DİSK genel Başkanı olan Erol Ekici’nin istifası ile 06 Nisan 2013 tarihinde olan DİSK Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından yapılan 7 Nisan 2013 tarihindeki DİSK Olağanüstü Genel Kurulu'ndaki seçimlerde, oylamanın ikinci turunda Kani Beko DİSK genel başkanı seçildi.