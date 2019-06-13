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CHP'den skandal teklif!'S-400'leri alacaksak hangara koyalım'

Türkiye'nin S-400 alım kararına yönelik ABD’nin rahatsızlığı anamuhalefet partisi CHP'yi de rahatsız etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının felaket olacağını savunarak "alırsak da hangara koyalım kullanmayalım" önerisinde bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:35
CHP'den skandal teklif!'S-400'leri alacaksak hangara koyalım'

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in S-400'lerle ilgili Ak Parti'ye yönelik "koyacaksın depoya çürüyecek" eleştirisini CHP bu kez hükümete öneri olarak getirdi. ABD’nin Türkiye’nin S-400 alımına yönelik tehditlerine karşı Türkiye'nin kararlı tavrını sürdürmesi karşısında, ABD tezlerini savunmak CHP'ye düştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının felaket olacağını savunarak "S-400'leri alalım fakat hangara koyalım kullanmayalım" önerisinde bulundu.

NATO kafa

Türkiye'nin Batı'dan gelecek hava saldırılarına karşı kullanmak için Rus yapımı S-400 füze hava savunma sistemi almak için yaptığı görüşmeleri "alamazsınız, aldırmazlar" diyerek hafife alan muhalefet partileri, hükümetin alım konusundaki kararlılığı karşısında bu kez ABD ve NATO ağzıyla eleştiriler yapmaya başladı.

CHP Amerikan solcusu

CHP'nin S-400'lerle ilgili "hangara koyalım kullanmayalım" önerisini değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, "CHP tarihinde hiçbir zaman solcu olmamıştır. CHP'yi dizayn edenler, Türkiye'ye özgü bir Amerikan tipi solculuk geliştirdiler. ABD'nin ve İngilizlerin oluşturduğu bu Amerikan tipi solculuk, 'Şeriat gelecekse onu da biz getiririz' diyen zihniyeti ortaya çıkardı. Türkiye'ye ne gelecekse CHP getirecek. Yani dolaylı olarak ABD getirmiş olacak. CHP solcu değil Amerikan solcusudur. Bu gerçeği iyi görmek lazım." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:35
  1. İP Genel Başkanı Meral Akşener
  2. S-400 füzeleri
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz

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  • sincarsincar1 dk önce
    Nato kafa değil, Hain kafaya sahip olanlar veya aklını tamamen birilerine kiralayanların absürt düşüncellerdir.

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