CHP’den skandal PYD açıklaması! "Siyasi bir oluşum, YPG'den ayrı tutulması gerekir"

İsmail Uğur Ankara

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz ve AB Uyum Komisyonu üyeleri, Meclis’te AB’ye üyelikle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini çağdaşlaşmanın bir gereği olarak gördüklerini belirten Çeviköz, “Bu nedenle AB’ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyoruz.” dedi. Basın toplantısı sonrası soruları da cevaplayan Çeviköz, ABD’nin PKK ile YPG arasında ayrım yaptığını vurgulayarak, “Türkiye’nin de PYD/YPG birleşkesi şeklinde kullandığı ifadenin bir ayrıma ihtiyaç göstermesi gerektiğine inanıyoruz. O da şudur; PYD bildiğiniz gibi siyasi bir oluşumdur.” dedi.

İktidarın AB’ye tam üyelik istediğini düşünmüyoruz

Çeviköz, “Ancak bugün Türkiye-AB ilişkilerinin ağırlık merkezinin ve ekseninin kaydığını düşünüyoruz. Mülteci krizi bağlamında AB’nin Türkiye'den beklentilerinin olması ve AKP yönetiminin vize serbestisi gibi ucu açık vaatleri iç kamuoyunda göz boyamak için kullanması AB-Türkiye ilişkilerinin ana iskeletini oluşturan Kopenhag Kriterleri, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin önüne geçti. İktidarın AB’ye tam üyelik istediğini düşünmüyoruz.” dedi.

CHP müzakerelerin devam etmesini istemektedir

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa Birliği müzakerelerinin devam etmesini desteklediğini belirten Çeviköz, “AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın Türkiye ile üyelik görüşmelerine son verilmesi çağrısı hepimizin malumudur. Zaten buzluğa kaldırılmış olan üyelik görüşmelerine AB Komisyonu üyesi Hahn’ın dediği gibi karşılıklı çıkarlar doğrultusunda son vermek doğru olmaz. Hahn’ın üyelik yerine gerçekçi stratejik ortaklık şeklindeki önerisine Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda kararlı olduğunu göstererek gereken cevabı vermelidir.” şeklinde konuştu.

Suriye’de ABD ile görüş ayrılıklarımızın kalkmasını arzuluyoruz

Son zamanlarda ABD ile Türkiye arasında da değişik ilişkiler olduğunu gördüklerini ifade eden Çeviköz şöyle devam etti: “Önce Menbiç’te ortak devriye kararı alındığı ilan edildi. Bundan hemen sonra bu defa Amerikalı askerlerin YPG ile ortak devriye yaptıkları görüldü. Bunun ardından PKK’nın üç elebaşı hakkında ABD tarafından başına ödül konuldu ve bunların yakalanmasının beklendiği dile getirildi. Ancak bunun hemen ardından da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, YPG’yi bir terör örgütü olarak görmediklerini açıkladı. PKK’yı ise bir terör örgütü olarak gördüklerini açıkladı. Herşeyden önce Türkiye ABD ilişkilerini fevkalade önemsiyoruz. Elbette Suriye’de şimdiye kadar olan görüş ayrılıklarımızın da en kısa zamanda ortadan kalkmasını arzu ediyoruz.”

PYD siyasi bir oluşumdur

“ABD’nin PKK ile YPG arasında bir ayrım yaptığını itiraf ettiği bütün açıklamalarında görülüyor.” diyen Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK yöneticilerine konuşmuş olan ödül de bu ayrımdan kaynaklanıyor bizim anladığımız kadarıyla. YPG ile ilgili ABD’nin tutumunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Ancak Türkiye’nin de PYD/YPG birleşkesi şeklinde kullandığı ifadenin bir ayrıma ihtiyaç göstermesi gerektiğine inanıyoruz. O da şudur; PYD bildiğiniz gibi siyasi bir oluşumdur. YPG ise onun bir askeri boyutudur. YPG bir terör örgütü olarak görülse bile bugün Afrin’de Türkiye’nin Rusya ile birlikte PYD ile çalıştığına dair bazı duyumlar alıyoruz. Üstelik Rusya’da PYD’nin bürosu olmasına rağmen biz sadece ABD’nin YPG ile olan ilişkilerini eleştiriyoruz. Ancak Rusya’nın PYD ile olan ilişkisi hakkında herhangi bir eleştiride bulunmuyoruz. Bu dürüst bir yaklaşım değildir. Hükümetin en kısa zamanda bu konuda dürüst bir yaklaşım içine girmesini bekliyoruz.”

Gündemimizde Ezan tartışması yok

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın Türkçe ibadetle ilgili başlattığı tartıştamanın hatırlatılması üzerine de Çeviköz şunları söyledi: “CHP’nin gündeminde Ezan ile ilgili veya Ezan’ın anadilde okunmasıyla ilgili herhangi bir tartışma yoktur. Bu CHP’nin içinde olmayan bir tartışmadır. Bir milletvekilimizin şahsi görüşlerinden ibarettir. Onun şahsi görüşleri üzerinden CHP’ye bir eleştiri yöneltilmesi ve bunu fırsat bilerek CHP’nin sanki tek partili rejime geri dönmek istiyormuşçasına bir özlem içinde olduğu vurgularının yapılması fevkalade yanlıştır.”