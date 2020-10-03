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Siyaset CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu
Siyaset

CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu

CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Selin Sayek Böke'ye yakınlığıyla bilinen İlhan Cihaner'in "Gelecek İçin Biz" grubu Azerbaycan'ın harekete geçmesi sonrasında skandal bir bildiri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:34:00 - 2020-10-03 18:38:53
CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın saldırıda bulunarak sivilleri katletmesinin ardından Azerbaycan ordusu karşı harekat başlattı. 

Yıllar içinde işgal ettiği bölgelerden BM kararlarına rağmen çekilmeyen ve Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını kesmeyen Ermenistan'a sessiz kalırken Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekattan rahatsız olan CHP'nin sol kanadı "Gelecek İçin Biz" grubundan skandal bir açıklama yapıldı.

Ermenistan'ın ağır kayıplar vermesi ve Karabağ'daki bazı bölgelerin işgalden kurtarılmasının ardından CHP'li İlhan Cihaner'in başını çektiği “Gelecek İçin Biz” grubundan "Savaşa hayır" bildirisi yayınlandı. 

Sivilleri katleden Ermenistan'a yönelik tek bir kınama ve suçlamanın olmadığı bildiride savaşın Dağlık Karabağ sorununu kalıcı olarak çözemeyeceği iddiasında bulunulması dikkat çekti.

İşte CHP'li grubun yaptığı o açıklama:

 

Öte yandan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'in de Türkiye'nin Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek vermesiyle ilgili, "Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbeycan'a taşıyor" iddiasını ortaya atmıştı.

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Yorumlar

sizofren savar

DİKKAT ETTİNİZ Mİ? BUNLAR DUSMAN BİZİ VURURKEN SAVASA HAYIR DİYE BAGIRMIYOR.. BİZ DUSMANA VURURKEN " SAVASA HAYIR " DİYE BAGIRIYOR.
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Ismail

CHP ermenimi ne.
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