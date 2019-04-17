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Seçim 2019 Sayfası

CHP'den skandal hamle! AK Parti hakkında suç duyusu

İstanbul'daki yerel seçimlere şaibe karıştığının belgeleriyle birlikte ortaya çıkmasının ardından paniğe kapılan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Partili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:29
CHP'den skandal hamle! AK Parti hakkında suç duyusu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

Suç duyurusunda, AK Partili yetkililer hakkında "gerçeğe aykırı beyanlarla resmi kurumları aldatmaya çalışma", "basın yoluyla hakaret", "iftira", "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "alenileşmemiş belgeleri kanuna aykırı şekilde temin edip resmi yazışmalarda kullanma" gibi suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Büyükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Oktay Şahin hakkında dava açılması istendi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:29
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. ak parti
  4. CHP
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