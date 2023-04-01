CHP'den seccadeye saygısızlığa ilişkin açıklama geldi! Sebep "kalabalıkmış"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Takiye yapmayalım" uyarısını kulak ardı edip, seçim süreci için çalışmalarının başlangıcını Malatya'da Cuma namazında başlattı.

Kılıçdaroğlu ardından İP'li Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte iftardan iftara koştu.

Kılıçdaroğlu yine bir iftara bu sefer "takiye yapmayalım" uyarısını kendisi de unutan Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldı.

İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu, seccadeye ayakkabıyla basarak poz verdi. Seccadeye yapılan saygısızlık büyük tepki topladı.

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CHP Genel Merkezi, büyük saygısızlığa ilişkin bir açıklamada bulundu. CHP tarafından yapılan açıklamada, seccadenin "kalabalık" sebebi ile fark edilmediği öne sürüldü.

Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen sayın genel başkanımız ve il başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz.