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CHP'den şaşırtmayan operasyon açıklaması

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile seçimlerde ittifak yapan, YPG'li isimlerle Türkiye karşıtı konferans düzenleyen ve halkın huzurunu bozan teröristlere tek kelam dahi etmeyen CHP yönetimi Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan operasyondan rahatsız oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'yi ABD ile gizli anlaşma yapmakla suçladı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:49
CHP'den şaşırtmayan operasyon açıklaması

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyondan YPG'li teröristlerden çok CHP rahatsız oldu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra bir skandal açıklama da IMF ile yaptığı gizli görüşmeyle gündemden düşmeyen Faik Öztrak'tan geldi.

Partisinin MYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili Türkiye'yi ABD ile gizli anlaşma yapmakla suçladı.

Sınırlarımızdaki tehdidi görmezden gelen Öztrak, "Milletimizin geleceğini Ortadoğu bataklığına saplamaktan çekinmiyorlar. Egemen güçler bölgedeki kızgın kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa gibi kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Operasyon konusunda Türkiye'yi desteklemesi gerekirken YPG'yi destekleyen Öztrak, "Operasyonla Saray, çok büyük bir bedeli çocuklarımıza ve torunlarımız da dahil milletimizin sırtına yüklemeye hazırlanıyor" dedi.

Sınırlarımızdaki tehdit için harcanan bütçeye de dil uzatan Öztrak, "Milyarlarca dolar kaynak yok yere harcanıp gidecek" şeklinde konuştu.

Teröristlerle konferans yapmışlardı

CHP'nin Türkiye'nin Suriye operasyonuna bu denli karşı çıkması çok da şaşırtıcı olmadı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye karşıtı Suriye konferansı yapan CHP, YPG destekçisi isimleri de çağırmıştı.

CHP ayrıca FETÖ'cü ve PKK'lıların da bulunduğu Berlin'deki konferansa da katılmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:49
  1. Ankara
  2. CHP
  3. Faik Öztrak

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