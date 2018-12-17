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CHP'den 'sarı yelekli' provokasyonu! Görüntüler ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sarı yelek giyinen bir grup kahvehaneye girerek CHP broşürü dağıtıyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:52

Fransa'daki "Sarı Yelekliler" protestolarının ardından, Türkiye'yi karıştırmak isteyen şer odakları düğmeye bastı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçileri sokağa davet etmesinin ardından Amerikan kanalı Fox TV'nin sunucusu Fatih Portakal da televizyon ekranından sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan ve Bahçeli uyarmıştı

Türkiye'yi Gezi benzeri yeni bir kaosun ve kalkışmasının içerisine çekmeye çalışan provokatörlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisi sert olmuştu. Her iki lider de sokağa inenlerin bedelini ödeyeceği vurgusu yapmıştı.

Sarı yelek giyinip CHP broşürü dağıttılar

Tartışmalar devam ederken sosyal medyada dolaşan bir görüntü tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, "sarı yelek"le kahvehaneye giren bir grubun, CHP broşürü dağıtması dikkat çekti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:52
  1. sarı yelek
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. Fatih Portakal
  4. CHP
  5. broşür

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