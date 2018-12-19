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CHP'den sarı yelek provokasyonu

CHP’den İzmir'in Çiğli Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Umut Barış Ballıkaya'nın sarı yeleklerle yaptığı seçim çalışması büyük tepki çekti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:21
CHP'den sarı yelek provokasyonu

İzmir’de CHP’den Çiğli Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Umut Barış Ballıkaya'nın yaptığı seçim çalışması büyük tepki gördü.

İzmir’de CHP’den Çiğli Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Umut Barış Ballıkaya’nın ekibinin sarı yeleklerle yaptığı seçim çalışmaları, tepkilere neden oldu.

'Mesleğe dair gönderme' dedi

Umut Ballıkaya, makina mühendisi olduğunu belirterek, seçim çalışması sırasında giydiği sarı yeleğin mesleğine bir gönderme olduğunu söyledi.

Gençlerden oluşan bir ekiple çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Ballıkaya, "Her şeye rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz fakat ne zaman ne olacağı belli değil” diye konuştu.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:21
  1. İzmir
  2. CHP
  3. Umut Barış Ballıkaya
  4. Sarı yelekliler

YORUM YAZ

  • earphoneearphone37 dk önce
    chp kapatılmadan bu işler durmaz
  • RabiZ Zafer RabiZ Zafer 1 sa önce
    Sen O Yalanları Başkasına Anlat. Yanlış Bir Şey Yaparsanız Bedelini Mutlaka Ödersiniz. Hiç Şüphesiz.
  • osmanosman1 sa önce
    sarı yelek imalatını yasaklayalım.onun yerine mavi yelek yapalım.
  • dahilekdahilek1 sa önce
    gezi olaylarını kurgalayan yöneten finanse edende chp idi. hiç bir sogulayan olmadı adamların yaptıkları yıktıkları vurdukları kırdıkları cebine kar kaldı. şimdide devam edecekler

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