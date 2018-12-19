CHP'den sarı yelek provokasyonu
CHP’den İzmir'in Çiğli Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Umut Barış Ballıkaya'nın sarı yeleklerle yaptığı seçim çalışması büyük tepki çekti.19 Aralık 2018 Çarşamba 12:21
İzmir’de CHP’den Çiğli Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Umut Barış Ballıkaya'nın yaptığı seçim çalışması büyük tepki gördü.
İzmir’de CHP’den Çiğli Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Umut Barış Ballıkaya’nın ekibinin sarı yeleklerle yaptığı seçim çalışmaları, tepkilere neden oldu.
'Mesleğe dair gönderme' dedi
Umut Ballıkaya, makina mühendisi olduğunu belirterek, seçim çalışması sırasında giydiği sarı yeleğin mesleğine bir gönderme olduğunu söyledi.
Gençlerden oluşan bir ekiple çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Ballıkaya, "Her şeye rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz fakat ne zaman ne olacağı belli değil” diye konuştu.
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