CHP'den sarı yelek provokasyonu

İzmir’de CHP’den Çiğli Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Umut Barış Ballıkaya'nın yaptığı seçim çalışması büyük tepki gördü.

İzmir’de CHP’den Çiğli Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Umut Barış Ballıkaya’nın ekibinin sarı yeleklerle yaptığı seçim çalışmaları, tepkilere neden oldu.

'Mesleğe dair gönderme' dedi

Umut Ballıkaya, makina mühendisi olduğunu belirterek, seçim çalışması sırasında giydiği sarı yeleğin mesleğine bir gönderme olduğunu söyledi.

Gençlerden oluşan bir ekiple çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Ballıkaya, "Her şeye rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz fakat ne zaman ne olacağı belli değil” diye konuştu.