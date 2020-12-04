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Siyaset CHP'den sapığa kollama!
Siyaset

CHP'den sapığa kollama!

20 yaşındaki genç bir kızı taciz ettiği için hakkında soruşturma başlatılan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın, Kartal Belediyesi’nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Kartal Belediyesi, yazılı bir açıklama yaparak G.Ö.A'yı görevden uzaklaştırdıklarını duyurdu. Tacizci başkanın partide himaye edilmesi ise büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:59:00 -
CHP'den sapığa kollama!

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A. hakkında taciz suçlamasıyla yapılan soruşturmanın kamuoyuna yansıması sonrası, Kartal Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak görevden uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu.

"Taciz suçlaması" ifadesi kullanılmadı

Açıklamada G.Ö.A'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirilirken, bu kararın "Yazılı ve görsel basına konu olan haberler" nedeniyle alındığı ifade edildi. Açıklamada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şikayetçi partili genç kız D.A.'nın cinsel taciz şikayeti üzerine yapılan soruşturmadan söz edilmemesi dikkat çekti.

Açıklamada G.Ö.A. görevden uzaklaştırma kararının da "hukuki ve kişisel haklarına zarar verilmemesinin de gözetileceği vurgulandı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye Gençlik Kolları'nda görevli olduğu dönemde yazılı ve görsel basına konu olan haberlerle ilgili, kurumumuz 'Özel Kalem Müdürlüğü' bünyesinde faaliyet gösteren Komşu İletişim Merkezi emrinde saha destek personeli olarak görev yapan G.Ö.A. hakkında kamu vicdanının rahatlatılması ve kurumumuza yönelik ortaya atılan iddialara karşı bahsi geçen G. Ö. A'ya yönelik hukuki ve kişisel haklarına zarar verilmemesi gözetilerek, Başkanlık Makamı tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğü nezdinde soruşturma açılmış olup soruşturma sonuçlanıncaya kadar bahsi geçen personel işten uzaklaştırılmıştır."

Kartal Belediyesi'nde iş verildiği ortaya çıkmıştı

Bir dönem CHP Ümraniye Gençlik Kollarında görev alan D.A, CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan G.Ö.A'nın ağır fiziksel tacizine uğradığını söylemişti.

Olayın ardından CHP Ümraniye Gençlik Kolları'nın eski yöneticisi görevden uzaklaştırılırken, mahkemesi devam eden 27 yaşındaki şahısın, CHP'li Kartal Belediyesi'nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği öğrenilmişti.

 

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Yorumlar

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