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Gündem CHP'den Şanlıurfa'da kirli provokasyon
Gündem

CHP'den Şanlıurfa'da kirli provokasyon

Şanlıurfa ve Adıyaman’da can alan sel felaketi sırasında, kurtarma çalışmalarını yerinden takip etmek için sahaya inen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e saldırı girişiminde bulunanların CHP'li olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 03:15:00 -

Türkiye’yi yasa boğan depremden etkilenen Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış, sel felaketine neden oldu. Şanlıurfa’da 12, Adıyaman’da ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Beyazgüzel'e saldırı girişimi

Şanlıurfa’da alt geçitte mahsur kalan vatandaşları çıkarma çalışmalarını yerinden takip etmek için bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bazı şahısların mukavemeti ile karşılaştı. Beyazgül’e fiziki saldırıda bulunmaya çalışan şahısları, polis engelledi.

Provokasyon peşindeler

CHP medyası tarafından Beyazgül’e saldıranlar, “afetzede vatandaşlar” şeklinde servis edilse de provokasyonun arkasından yine CHP çıktı.

Beyazgül’e saldıranların, halkı provoke etmek için gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP’nin Şanlıurfa eski il başkanı Ahmet Budak ile beraberindeki diğer CHP’liler olduğu tespit edildi.

Belediye başkanına fiziki saldırı için koruma polislerini aşmaya çalışan CHP’liler, sonuç alamayınca da başka bir yalana sarıldı.
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Silah çektiler yalanı

Halkı galeyana getirmek isteyen CHP’liler, Beyazgül bölgeden ayrılırken “Vatandaşa silah çektiler” diye bağırmaya başladı.

Yine CHP medyası ve sosyal medya trolleri, “Beyazgül’ün korumaları vatandaşa silah çekti” diyerek provokasyona girişti.

Ancak, olay anına ait görüntülerde, koruma polislerinin fiziki saldırılara engel olmak için çabaladıkları ve herhangi bir şekilde silah çekmedikleri açıkça görülüyor.

Kaynak: Haber 7

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