CHP'den provokasyonlara destek! Özgür Özel, sokağı işaret etti
Büyük tepki çeken İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, Mor Çete ve ekibi meydanlara inme kararı aldı. Provokasyona ise şaşırtmayan bir destek geldi.
Türkiye, aile yapısını hedef alan fesat İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sözde kadın savunucuları kudurdu.
Bahse konu karar, Resmi Gazete yayımlanmadan önce, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedileceği tartışmaları başlamış, Mor Çete ve ekibi 'Aklınızdan bile geçirmeyin' şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu. Türkiye, ifsat projesinden çekilince de, Mor Çete'nin öncülüğünde 'direnme' çağrıları yapıldı.
Provokasyon çağrılarına şaşırtmayan bir destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medyadan meydanları işaret etti.
Özel, tweetinde, "Gün gelir demokrasi dışı atılan bütün adımları sandıkta mahkum ederiz." iddiasında bulunarak, meydanlardaki sözde kadın savunucularına arka çıkacaklarını belirtti.
İşte o provokatif paylaşım: