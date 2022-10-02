CHP'den "oha, çüş, yuh" dedirten çıkış! Hadi gidin işinize yahu

Kamuoyuna açıklanan ve genellikle AK Parti ve MHP'nin tepkisini çeken anketlerde bile yüzde 25 oy oranını geçemeyen CHP'nin kendi yaptırdığı anketlerle ilgili sızan bilgi herkesi güldürdü. CHP, kendi yaptırdığı anketlerde oy oranının açıklanan anketlerin üzerinde olduğu iddiasında. Bir parti yetkilisi, kendi anketlerindeki oy oranının yüzde 30-31 bandında olduğunu iddia etti.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde "Her hafta yeni bir kamuoyu araştırması yayınlanıyor. CHP’nin oy oranını da yüzde 22 ile yüzde 27 arasında gösteren çok sayıda farklı anket yayınlandı. İktidar partileri gibi muhalefet de anketlere mesafeli. Bu nedenle birçok parti, kendi durumunu ölçmek için kendi anketlerini yaptırıyor. CHP kendi yaptırdığı anketlerde oy oranının açıklanan anketlerin üzerinde olduğu iddiasında. Bir parti yetkilisi kendi anketlerindeki oy oranının yüzde 30-31 bandında olduğunu söylüyor..." ifadesine yer verildi.