CHP'den 'Öğrenci Andı' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'öğrenci andı' tartışmalarıyla ilgili olarak, "Danıştay'ın bir kez daha hatırlattığı gibi Atatürk milliyetçiliğini esas alan Andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz. Andımız ülke bütünlüğü içinde vatan, Cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir. Kalkınma hedefini simgeler. Hiç unutulmasın; büyük devletler gelenekleriyle yaşar" dedi.

CHP, 'öğrenci adının' okutulmasından yana

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

Gündemdeki 'öğrenci andı' tartışmalarıyla ilgili konuşan Öztrak,"5 yıl sonra Danıştay bir sendikanın talebi üzerine karar aldı. ve bu kararı iptal etti. Bazı AK Parti yöneticileri çıktılar, 'Ülkeyi Danıştay mı yönetecek?' mealinde açıklamalar yaptılar. Bunların kuvvetler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne inanmadığını defalarca söyledik. Andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz. Andımız ülke bütünlüğü içinde vatan, Cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir. Kalkınma hedefini simgeler. Hiç unutulmasın; büyük devletler gelenekleriyle yaşar." diye konuştu.