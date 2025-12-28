  • İSTANBUL
CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
CHP’nin elinde çöp dağları, leş kokusu ve susuzluktan 3. dünya ülkesi şehirlerine dönen İzmir'de 13 ilçede her gün gerçekleştirilen planlı su kesintisinin yılbaşı gecesi uygulanmayacağı açıklandı. Karar CHP’den vatandaşlara Noel hediyesi olarak yorumlandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılan planlı su kesintisi 31 Aralık gecesi yapılmayacak.

Kentin 13 ilçesinde 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanmaya başlanmıştı.

 

okur

noel gecti akit
