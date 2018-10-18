CHP''den Muharrem İnce ve Mansur Yavaş açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin İstanbul için Muharrem İnce'yi, Ankara için ise Mansur Yavaş'ı belediye başkan adayı göstereceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Ben Mersin Milletvekiliyim. Mersin ile ilgili benim de adaylığım gündeme geldiğinde şunu söyledim; benim görevim milletvekilliği, yasama faaliyetinde bulunmak. Şahsım adına söylüyorum, istisnaların dışında milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını tasvip etmiyorum." ifadelerini kullandı.

'Bana göre kazandı'

CHP'nin önemli bir değeri Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adayı da olduğunu vurgulayan Başarır, "Bunu parti yönetimi değerlendirecek. İstanbul için en iyi aday belirlenecek. Ankara için Mansur Bey geçen dönem adaydı. Çok az bir farkla kaybetmedi, bana göre kazandı. O da bir değerlendirme konusu. Ankara'da başka adaylarımız da var. Kamuoyuna yansımayan adaylar çıkacaktır. En iyisini, en doğrusunu en kısa zamanda açıklayıp, çalışmalarımıza başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.