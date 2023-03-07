CHP’den masanın gizli ortağı HDP’nin davetine olumlu yanıt: Ziyaretimiz olasıdır

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 72 saatlik tiyatro dün son buldu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya geri döndü.

Millet İttifakı, 13. toplantısını dün gerçekleştirirken cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

Dünkü toplantıda 13'üncü cumhurbaşkanı adayının yanı sıra parlamenter sisteme geçişin yol haritası da belirlendi. 6 lider, 12 maddelik mutabakat metninde anlaşmaya vardı.

Mubakata göre, Millet İttifakı'nda yer alan siyasi parti genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması sağlanacak.

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Mutabakatta yer alan diğer bir maddeye göre ise ittifaktaki her partiye en az bir bakanlık verilecek.

HDP'Lİ SANCAR: KENDİSİNİ DESTEKLEYECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi sosyal medya hesaplarından da anlaşıldığı gibi en çok Kandil ve Fetö'yü sevindirdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Habertürk'e konuşan HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partilerine davet ederek açık ittifak mesajı verdi. Mithat Sancar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir pazarlığımız veya kendisinden herhangi bir talebimiz olmayacak. Sadece demokrasi ve adalet istiyoruz. O yüzden kendisini destekleyeceğiz."

CHP'DEN DAVETE YEŞİL IŞIK: ZİYARET OLASIDIR

CHP'den masanın gizli ortağı HDP'nin bu talebine olumlu yanıt geldi. Habertürk Tv canlı yayına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz." ifadelerini kullandı.