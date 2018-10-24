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CHP’den Mansur Yavaş açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilerin 'Ankara adayınız Mansur Yavaş mı olacak?" sorusuna "Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" şeklinde cevap verdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
CHP’den Mansur Yavaş açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan belediye başkanı adayları ile ilgili bir açıklama geldi. 

Ankara adayının Mahsur Yavaş olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Altay, "CHP’nin Ankara, İstanbul adayları belli değil. Aralık ayından önce de belli olmaz. Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" dedi.

MHP'nin Melih Gökçek'e adaylık teklifi götüreceğine yönelik iddialara da değinen Altay, "Melih Gökçek MHP’ye hayırlı olsun, yakışır bence" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
  1. İstanbul
  2. Engin Altay
  3. CHP
  4. Ankara
  5. Mansur Yavaş
  6. yerel seçimler

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